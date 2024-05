Fotografie di Bordighera sul tram cittadino di Nizza: al via la nuova campagna di promozione in Costa Azzurra

Le immagini di Bordighera sul tram cittadino di Nizza: è la nuova campagna con cui l’Amministrazione Ingenito prosegue nell’attività di promozione e valorizzazione della città delle palme in Costa Azzurra.

Tra fine giugno e inizio luglio, per una settimana, alcune fotografie compariranno sui lati esterni del tram che segue la traiettoria est-ovest tra il Porto e l’Aeroporto della città francese; si tratta di un quarto degli spazi pubblicitari disponibili sul mezzo, lungo 44 metri. L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto '10 Comuni', promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra per favorire nel vicino territorio francese la crescita turistica, economica e culturale dei comuni italiani aderenti.

“Una campagna promozionale che porta Bordighera nel cuore di Nizza nel pieno della stagione estiva, garantendo ampia visibilità nei confronti dei cittadini e dei turisti che visitano la Costa Azzurra. Si tratta di un mercato per noi strategico, così come ancora pochi giorni fa ha confermato il gran numero di persone che dalla vicina Francia ha scelto di trascorrere alcune giornate di festa sul nostro territorio" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - “Questa attività nasce in continuità con le altre iniziative in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra: una partnership che, come ho già avuto modo di dire in passato, rappresen​ta un vero valore aggiunto. La presenza nella guida 'Visitez l’Italie', la partecipazione alla fiera turistica ID Weekend a Nizza e alla Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone sono solo alcuni esempi della volontà di creare un comprensorio turistico di riferimento, in grado di superare i confini geografici per una crescita comune”.