Elezioni, Sara Tonegutti (Sanremo al Centro): “+232% di fatturato al Mercato dei Fiori con l'amministrazione Biancheri”

“Il Mercato dei Fiori di Sanremo è un riferimento a livello nazionale per il settore della commercializzazione dei fiori recisi e del verde ornamentale. L’andamento del mercato ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita continua. Nel 2022 il fatturato dell’asta e del deposito è stato di oltre 11,3 milioni di euro, con circa 21,5 milioni di steli commercializzati di ben 273 varietà diverse. Per far capire le proporzioni di questa crescita e il suo impatto sul territorio nel decennio di amministrazione Biancheri basti ricordare che si è passati dai 3,4 milioni di fatturato del 2013 agli 11,3 del 2023: +232% di fatturato in dieci anni", lo dichiara Sara Tonegutti, candidata consigliere comunale in Sanremo al Centro per Alessandro Mager Sindaco, che in questi anni in qualità di Assessore ha lavorato alla Floricoltura e allo sviluppo del Mercato dei Fiori a fianco di Amaie Energia.



“L’export verso i principali mercati come Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Scandinavia, Austria, i Paesi dell’Est Europa e gli Usa, è sempre stato sostenuto anche da attività di marketing territoriale con eventi di rilevanza internazionale che hanno tra i coprotagonisti i fiori, come il Festival di Sanremo, la cerimonia e la cena per la Consegna dei premi Nobel e i Carri fioriti, e da un'azione di concertazione continua al Tavolo della floricoltura, a cui prendono parte le associazioni di categoria del settore: Cia, Coldiretti, Confagricolori, Ancef, i due istituti di ricerca Crea e Irf ed il Distretto florovivaistico della Liguria, un momento di confronto sul settore da cui è nato anche l'evento Fiormenti, orientamento per i ragazzi sul mondo della floricoltura. Questo percorso virtuoso va sostenuto con forza da investimenti infrastrutturali dedicati. Qui veniamo ad un passaggio decisivo voluto dall'amministrazione Biancheri: la concessione per 33 anni del Mercato dei Fori ad Amaie Energia. La convenzione prevede infatti canoni anticipati per il 2024 e 2026 (437.500 euro), una parte di cofinanziamento regionale (400 mila), un’altra parte di canoni già scomputati per lavori eseguiti (1.073.923), infine 177.455,53 euro l’anno di canone oltre Iva per un totale di 32 anni. Il conto è di oltre 5,6 milioni a copertura dei finanziamenti necessari a creare una nuova area dedicata con attrezzature moderne e spazi più funzionali dedicati al comparto floricolo. A ciò si aggiungano gli investimenti in corso (500 mila euro per il rifacimento del tetto) e 3,2 milioni ottenuti dal PNRR (per celle frigo, centrali elettriche, hub magazzino). In mezzo a molte promesse che si sentono fare in questo periodo – conclude Sara Tonegutti – questi sono investimenti concreti e finanziamenti già ottenuti, frutto di un duro lavoro di anni. Mi candido in Sanremo al Centro, a fianco di Alessandro Mager, per portare avanti questi piani di investimento e far crescere un comparto fondamentale”.