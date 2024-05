Elezioni Sanremo, Erica Martini (Indipendenza!) punta il dito contro la coalizione di centrodestra

“Questa mia prima esperienza in ambito “politico” non smette di stupirmi. E non necessariamente in senso positivo. Anzi”.

Così interviene Erica Martini, candidato sindaco di 'Indipendenza!' commentando le ultime notizie di campagna elettorale.

“Oggi, ad esempio, apprendo da un sondaggio (che si fatica molto a considerare credibile) le percentuali attribuite a candidati sindaci e liste, da cui emerge un improbabile ed eccessivo sbilanciamento a favore della coalizione di centrodestra - prosegue Martini - personalmente posso dire come in quest’ultimo mese di intensissima campagna elettorale riscontro ovunque un apprezzamento nei miei confronti e del simbolo che ho l’onore di rappresentare che, sono certa, si tradurrà in un esito ben al di sopra di quanto pubblicato. Questo sondaggio, a mio parere, ha anche ottenuto un'eccessiva enfasi dagli organi di stampa rispetto ad altre indagini (magari più equilibrate) che non hanno obiettivamente goduto di analoga attenzione. Giudico, se possibile, ancora peggiore la kermesse comica prevista per questa sera ed organizzata sempre dalla stessa coalizione. Ricordo infatti come un tempo (in questo senso decisamente migliore ) erano i leader dei partiti nazionali, venendo fino a qui, a tirare la volata ai candidati “locali” indicando da un palco proposte e programmi. Oggi, nonostante il sostegno e le bandiere dei partiti dietro alle quali si nascondono, (quelle del governo), sembra che nessun leader di quell’area e di livello nazionale verrà a Sanremo. Saranno evidentemente sostituiti dai comici di Zelig&co.? Ma io ho piena fiducia nei miei concittadini e sono certa che non venderanno il loro voto per una “risata””.