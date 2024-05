Inizia da Arma di Taggia il lungo viaggio nel Mare Monstrum di Luca Valentini

Dopo il successo dell'anteprima tenuta al Salone Internazionale del Libro di Torino, inizia finalmente il lungo tour di presentazioni in Liguria del nuovo saggio di Luca Valentini 'Mare Monstrum', edito da Atene e distribuito in tutta Italia proprio in questi giorni.

La prima tappa del ricco calendario di incontri che porteranno l'autore di Misteri di Liguria, Sirene e molti altri, in tutte le più importanti città della regione si svolgerà venerdì 24 maggio nel nuovissimo Mondadori Bookstore di Arma di Taggia, all'interno del centro commerciale La Riviera Shopville di via Privata Roggeri alle 18 con ingresso libero, dove il mare e i suoi leggendari abitanti, dal celebre Megalodonte al biblico Leviatano saranno i protagonisti di un'interessante chiacchierata corredata da immagini e video. Leggende, certo, ma anche creature realmente esistite ed oggi estinte o ancora presenti nelle profondità degli oceani oppure all'interno dei numerosi laghi che affollano il pianeta: 'le pozzanghere rimaste dopo il diluvio' come scrisse Ramon de la Serna.

Il tour di Mare Monstrum promosso da Pasta Fresca Morena, Il Laboratorio del Gusto ristorante, Saponificio F.lli Risso, Target abbigliamento, ZeroSecondi paninoteca e RB Clima, proseguirà sabato 1 giugno a Imperia nel corso del Festival della Cultura Mediterranea, il 9 a Diano Marina presso l'hotel Caravelle, il 28 a Loano in occasione della Fiera del Libro. A luglio appuntamento il 13 ad Andora da Globus, il 14 a Ventimiglia presso il Chiosco ABC, mentre ad agosto sarà possibile incontrare i mostri marini di Valentini il 16 a Laigueglia, il 29 ad Alassio nella Biblioteca Civica e successivamente fino a tutto il mese di settembre ad Albenga, Genova e molte altre località che è possibile scoprire visitando i profili social del libro, FB: Mare Monstrum, Ig: Luca.valentini.scrittore.