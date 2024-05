Sanremo: approvati lavori per 1,2 milioni di euro con fondi europei per giardini in centro e a San Martino

Importanti interventi, per un totale di un milione e 200mila euro, sono stati approvati dall’Amministrazione comunale di Sanremo, grazie ad una serie di fondi strutturali stanziati dall’Unione Europea per il verde pubblico.

Si tratta di due lavori, uno nel pieno centro ed un altro nel quartiere di San Martino. Attraverso la Regione, il Comune ha varato il primo lotto sul tema ‘Sanremo Verde’. Si tratta di un investimento pari a 600mila euro per i giardini che si trovano tra corso Trento Trieste e corso Orazio Raimondo a ridosso della pista ciclabile. Tra l’altro una parte dei giardini sono chiusi da tempo per problemi di sicurezza.

I lavori prevedono l’installazione di nuovi filari di alberi, ma anche ombreggianti, la sistemazione del terreno, rendendolo permeabile e con una pavimentazione antitrauma. Il progetto, che mira a combattere i cambiamenti climatici e favorire le biodiversità, prevede successivamente un lavoro per altro 600mila euro nel parco San Martino e nella relativa area cani

Anche in questo caso è prevista la piantumazione di nuovi alberi, la sistemazione della pavimentazione con l’antitrauma ed un’altra sul mare. Sono stati approvati dall’Amministrazione sia la progettazione che lo studio di fattibilità. A breve potranno partire i lavori.

Nei giardini tra corso Trento Trieste corso Orazio Raimondo sono previsti questi interventi:

- filtro verde rispetto alla strada carrabile con un filare alberato omogeneo dotato di aiuole adeguate e, ai piedi degli alberi, una componente arbustiva medio-bassa; infrastruttura che ha l’obiettivo di incentivare la biodiversità e migliorare il benessere ambientale e il comfort termico lungo il percorso ciclopedonale;

- depavimentazione dell’area impermeabile dei parcheggi di corso Orazio Raimondo a favore di una pavimentazione continua drenante e utilizzando le aiuole ribassate ai piedi degli alberi come trincee drenanti, in risposta alle sfide del cambiamento climatico;

- depavimentazione delle aree impermeabili dei Giardini a favore di una pavimentazione continua drenante lungo i percorsi e gli accessi principali, per realizzare una superficie omogenea e accessibile a tutti;

- demolizione della pavimentazione esistente in pietra (opus incertum) e ricollocazione in corrispondenza dell’area gioco esistente, rendendola permeabile attraverso fughe inerbite, riposizionamento delle sedute in legno e ricollocazione di alcuni giochi esistenti in nuove piccole aree di antitrauma;

- arricchimento e cura delle aiuole esistenti, introducendo arbusti, erbacee e perenni lungo i percorsi principali come mitigazione delle siepi verso la strada;

Questi al parco di San Martino:

- riduzione dell’area pavimentata a favore di nuove aree a verde;

- depavimentazione delle aree impermeabili a favore di una pavimentazione continua drenante lungo i percorsi e gli accessi principali, per realizzare una superficie omogenea e accessibile a tutti;

operazione che, combinata con altre soluzioni tecniche dedicate, faciliterà anche la gestione sostenibile delle acque piovane;

- risistemazione generale dell’area cani esistente, ridefinendone il perimetro e aumentando la qualità del verde dedicato ai cani e alle attività di agility dog; questa azione delimita l’area verde che oggi è effettivamente utilizzata come area cani, destinando alla comunità la fruizione della porzione pavimentata affacciata al mare, dove si introduce una nuova area verde rialzata accessibile per la contemplazione del mare e il relax all’ombra, e uno spazio dedicato al gioco degli scacchi;

- miglioramento e ricollocazione degli arredi esistenti in luoghi ombreggiati e su pavimentazioni adeguate; installazione di nuove attrezzature per migliorare percezione e fruibilità dell’area; - aumento generale della qualità del verde, integrando quella esistente con una nuova fascia di arbusti, erbacee e perenni lungo i percorsi principali.