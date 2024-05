Elezioni Amministrative: Fellegara "Impegno per l’ambiente e la gestione dei rifiuti a Sanremo"

Il candidato sindaco Fulvio Fellegara pone l’accento su un altro importante tema che riguarda la città di Sanremo: migliorare l’ecologia e la gestione della raccolta rifiuti, riconoscendo la necessità di migliorare il sistema di raccolta rifiuti per renderlo più efficiente e sostenibile.

Attualmente, il sistema di raccolta differenziata a Sanremo presenta diverse modalità di conferimento, tra cui il porta a porta, le isole ecologiche e i centri di raccolta. “Ci sono però diverse criticità, come l’abbandono irregolare dei rifiuti. Per affrontare queste sfide, è necessaria una riclassificazione del territorio comunale, distinguendo le zone dove il porta a porta è utile da quelle dove si possono utilizzare isole ecologiche intelligenti. Inoltre, è importante collaborare con gli amministratori condominiali per stabilizzare la raccolta nei condomini e introdurre contenitori a loro dedicati.”

Un ulteriore step in avanti è l’implementazione delle isole ecologiche intelligenti, apribili con codice o tessera personale per un sistema di raccolta veloce e meccanizzato. Queste isole ecologiche intelligenti permetteranno ai cittadini di smaltire i rifiuti in modo semplice e rapido, riducendo al contempo l’abbandono dei rifiuti in modo irregolare.