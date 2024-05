Sanremo: ‘Tieniti forte!’, il programma degli aventi 2024 al Forte di Santa Tecla

Il 2 giugno Forte Santa Tecla riparte con una nuova stagione di eventi, mostre, concerti, conferenze e un’offerta culturale che mira a sorprendere e incontrare i gusti di tutti, giovani, adulti e famiglie.

Nonostante i lavori per l’efficientamento energetico siano ancora in corso il Forte Santa Tecla aprirà le porte con l’inaugurazione alle ore 17 del due giugno della mostra Carta Canta, che vedrà esposti spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento.

A fianco della mostra a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton di Sanremo, la terza edizione di Swing Corner of the Fortress, concerti sincopati e la presentazione di un vinile swing e del libro 1924 di Alessandro Bellati a cura di Lello Carriere.

Il volume in un’inedita versione reading teatrale e musicale sarà, inoltre, protagonista di una serata al Forte.

Il 21 giugno alle ore 21.30, in occasione della Festa della Musica, si terrà un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: in programma le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla.

Per tutta l’estate e oltre, si susseguiranno mostre come I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana, un’esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconterà attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. La mostra è realizzata con il supporto del Comune di Sanremo che per l’occasione fornirà alcuni importanti volumi.

Il mare ed il viaggio saranno nuovamente protagonisti con la seconda edizione del Progetto “Parole antiche pensieri nuovi” promosso da Teatro Pubblico Ligure e Musei Nazionali di Genova e finanziato dal Ministero della Cultura. il 26 luglio andrà in scena lo spettacolo Il viaggio di Magellano, con Roberto Alinghieri, con musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente (piano e voce) e Davide Sinigaglia (percussioni e voce) e la regia di Sergio Maifredi.

Ad agosto sempre manifesti e grafica saranno proposti dall’installazione Unlimited Minimum Limited Maximum dello studio grafico (e poi etichetta musicale) Public Possession ed organizzato da Adventures Music nell’ambito del Piña Festival 2024: non mancherà il consueto DJ sulle terrazze del Forte rivolto ai più giovani.

Ci sarà l’occasione per scoprire i paesaggi e il mare di Sanremo attraverso gli occhi di Giuseppe Ferrari detto “Pipin”, nei dipinti e acquerelli di Luci e colori di Sanremo, mostra curata da Anna Ferrari in occasione dei 120 anni dalla nascita del pittore.

Si potrà riscoprire la poesia nella mostra Legni incisi per Montale, i versi del poeta ligure saranno illustrati nelle xilografie dell’Associazione Nuova xilografia. La suggestione del segno inciso rivive attraverso un’antica tecnica di stampa che è alla base della moderna concezione di grafica.

Dalla grafica all’astrattismo, raccontato da Andrea Daffra, in Quasi come scrivere fiori – astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Settanta mostra collettiva organizzata da un gruppo di studiosi dell’Università di Genova. L’esposizione prevede visite guidate e conferenze di approfondimento su vicende legate ai gruppi astrattisti liguri e al peso che questi ultimi hanno avuto a livello nazionale.

E ancora una mostra gli abiti storici a cura del Museo della Moda e del Profumo DAPHNÉ di Sanremo, Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale, la vivace e poliedrica figura femminile della Genoni viene raccontata attraverso abiti, oggetti, disegni e spettacoli teatrali.

Sul tema della responsabilità civile la mostra che chiude la stagione: Sub tutela dei – il giudice Rosario Livatino, la figura del magistrato fatto beato, la storia del suo coraggio, tenacia e dedizione - che gli costarono la vita - è al centro della mostra curata dalla Diocesi di Ventimiglia.

La società vista anche da una prospettiva opposta raccontata dallo scomparso Pino Riotto nello spettacolo teatrale diretto da Elio Marchese I 12 uomini, monologhi tratti da detenuti in una alternanza di crudezza e severa ironia. Lo spettacolo si svolgerà nella cornice del Cortile della Piazza d’Armi, ricordando così il recente passato del Forte.

Sempre il carcere è protagonista di un bellissimo progetto a cura dell’associazione culturale Amici di Criar, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Il varo del Brigantino - Libri e voci dal carcere di Bollate, tutti i volumi realizzati a mano affrontano da vari punti di vista il tema della detenzione. I volumi saranno acquistabili con offerta libera all’asta, il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione.

A proposito di sostegno, molto importante è l’impegno dell’associazione aMarti che quest’anno organizza con Famiglie in pigiama incontri con specialisti che possono fornire sostegno medico e psicologico a famiglie con bambini affetti da patologie croniche. Anche quest’anno non mancherà con Natale 2.0, il consueto momento di festa con laboratori per i più piccoli organizzati dalla stessa associazione.

E ancora yoga in terrazza, con le lezioni del Centro Tama Asd, una giornata alla scoperta del pilates a cura di Core Pilates Sanremo e musica a repertorio classico con Coro Nova Tempora Odv e un Torneo di scacchi con molti partecipanti under 18.

Orari di apertura per la Stagione 2024-2025

da giovedì a domenica

dal 2/06 al 30/06

10.00-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

dal 04/07 al 08/09

17.30 - 23.30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

dal 12/09 al 31/01

10.00-13.00 / 15.00-18.00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Tariffe

Intero 4,00 euro

Ridotto 2,00 euro (giovani tra 18 e 25 anni)

Gratuito minori di 18 anni

Saranno previste tariffe specifiche per i singoli eventi.

Le date delle mostre ed eventi:

l’ingresso alle mostre, dove non meglio specificato, è quello del Forte Santa Tecla

Swing corner of the Fortress III edizione.

Dal 2/06 al 30/06 - Mostra Carte canta…grafica, illustrazione, musica nell’editoria del Novecento

Inaugurazione domenica 2/06 ore: 17.00

8/06 Doppio Duo di Ponente “Omaggio all’editore Beltramo di Sanremo” con Corrado Trabujo (violino), Fabio Bruccoleri (chitarra manouche), Freddy Colt (mandolino), Davide Frassoni (chitarra classica).

15/06 Um a Zero Trio “Un po’ di Brasile” Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso (chitarra), Enzo Cioffi (batteria).

22/06 Volstead Act Trio “La musica degli anni del proibizionismo”, Livio Zanellato (sax soprano), Antonello Sbarra (banjo), Mauro Parrinello (contrabbasso).

13/06 Presentazione del disco “Swing parade. Un vinile per lo swing italiano di oggi” a cura di Freddy Colt e Stefano De Luca

20/06 Presentazione del libro “1924” autore Alessandro Bellati, presenta Lello Carriere

Orario: Concerti e presentazioni ore: 17.00

Tariffe: Concerti 4 euro, abbonamento 3 concerti 8 euro. Presentazioni ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti in sala.

Yoga al Forte a cura di Centro Tama asd

Giovedì alle ore 19.00: 20/06; 4/07; 18/07; 1/08; 22/08; 5/09; 19/09* (*ore 17.30)

Domenica alle ore 11.00: 13/10; 10/11; 1/12

Le lezioni si terranno sulle terrazze del Forte, compatibilmente con il meteo.

Info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com





Festa della Musica

21/06 Concerto Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla. Orchestra Sinfonica di Sanremo, Ernesto Colombo (Direttore), Ettore Pellegrino (violino), Fabio Furia (Bandeon).

Orario: 21.30 Terrazza dei Bastioni

Tariffe: Intero 8 euro, ridotto 2 euro (per i giovani tra i 18 e 25 anni), gratuito minori anni 18.

Vendita presso la biglietteria del Forte dal 20 giugno.





Conferenze a cura dell’Associazione Nazionale Ufficiale in Congedo UNUCI

21/06 La figura del legal advisor per i comandanti italiani nelle operazioni di peacekeeping nelle aree di crisi

20/09 La situazione geopolitica nelle aree di crisi mondiali: focus sul conflitto Israele - Hamas

25/10 La situazione geopolitica nelle aree di crisi mondiali: focus sul conflitto Russia- Ucraina

15/11 Presentazione del libro Angeli in moto

Orario: 19.00 Sala Magazzino di Ponente. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

I giganti delle onde - Viaggi e viaggiatori, una storia italiana

dal 5/07 - 1/09 - Mostra Magazzini di Levante

Inaugurazione venerdì 05/07 ore: 18.00





Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari

dal 6/07 al 4/08 - Mostra Quartiere dei Soldati

Inaugurazione sabato 06/07 ore: 18.00





I 12 uomini - monologhi teatrali di uomini in carcere. Testi di Pino Riotto, regia di Elio Marchese

Giovedì 11/07 ore 21.00 Spettacolo teatrale Cortile Piazza d’Armi

Tariffe: Ingresso a pagamento € 8,00, ridotto 2 euro, gratuito minori di 18 anni (per la crudezza dei testi si consiglia la partecipazione ad un pubblico adulto o a minori accompagnati)

Il varo del Brigantino - Libri e voci dal carcere di Bollate

Venerdì 19/07 Magazzino di Ponente ore: 21.00

Tariffe: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Parole antiche pensieri nuovi 2°edizione - Il viaggio di Magellano

Venerdì 26 luglio, ore 21.00. Spettacolo teatrale con Roberto Alinghieri, musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente (piano e voce) e Davide Sinigaglia (percussioni e voce). Regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure

Info per prenotazioni e tariffe: info@teatropubblicoligure.it

Piña Festival 2024

Dal 07 al 11/08 Installazione Unlimited Minimum Limited Maximum, di Public Possession

07/08 DJ set dalle ore: 21.00

Info, tariffe e prenotazioni per il DJ set https://link.dice.fm/P80e844d4b80

Legni incisi per Montale

Dal 14/08 al 1/09 - Mostra Quartiere dei Soldati

Inaugurazione mercoledì 14/08 ore: 18.00

1924 - Progetto artistico/letterario reading teatrale tratto dall’omonimo testo - Alessandro Bellati

Sabato 31/08 - Reading teatrale ore: 21.00

Tariffe: Ingresso a pagamento € 8,00, ridotto 2 euro, gratuito minori di 18 anni

Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70

6/09 al 1/12 Magazzini di Levante

Inaugurazione venerdì 06/09 ore 18.00

Famiglie in pigiama - Eventi con specialisti, sostegno a famiglie con bambini affetti da patologie

Domeniche 22/09; 20/10; 24/11 Sala Conferenze

Pilates Classico a Forte Santa Tecla: Come potenziare il corpo fisico, mentale ed emozionale

Sabato 5/10 Quartiere dei Soldati ore: 10.45 e ore 15.45

Info per prenotazioni e tariffe: petra@core-pilates.net. Incontri gratuiti, ingresso al Forte secondo tariffe.

Coro Nova Tempora

Domenica 27/10 Concerto Cortile Piazza d’Armi ore: 16.30

Tariffe consuete, fino ad esaurimento posti.

Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale - Mostra abiti storici, oggetti e disegni; conferenze; spettacolo teatrale

Dal 6/12 al 6/01 Magazzini di Levante

Inaugurazione venerdì 6/12 ore: 17.00

Torneo di Scacchi a S.Tecla

Sabato 14/12 Quartiere Soldati ore: dalle 9.30 alle 18.30

Tariffe: Ingresso gratuito per i partecipanti, ridotto 2 euro per il primo accompagnatore, altri ingressi secondo tariffa del Forte.

Amarti a Natale 2.0

Domenica 15/12 - Festa di Natale a cura di aMarti Aps Quartiere dei Soldati. Ore 15.00 - 18.00

Tariffe: Minori ad ingresso gratuito, primo accompagnatore gratuito.

Sub tutela dei - il giudice Rosario Livatino

Dal 10/01 al 19/01 2025 Mostra Magazzini di Levante

Inaugurazione venerdì 10/01 ore: 17.00