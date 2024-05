Dopo i rumors di ieri oggi arriva l'ufficialità: per due anni Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo

Il post Amadeus sarà Carlo Conti anche per il Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato anche se i rumors portavano da tempo al conduttore toscano che, già tra il 2014 e il 2016 aveva ‘capitanato’ la kermesse canora matuziana.

Carlo Conti sarà il nuovo direttore artistico e anche conduttore per il 2025 e 2026. Un ritorno per lui alla città dei fiori che, non dimentichiamolo, lo ha visto mattatore ancor prima del Festival, quando conduceva la lunga serie di serate estive dedicate alla musica (le 'Canzonissime'). La decisione, dopo l’addio di Amadeus, è stata presa dall'Amministratore delegato Roberto Sergio e dal Direttore generale Giampaolo Rossi insieme al Direttore del Prime Time, Marcello Ciannamea.

Come sarà il Festival targato Carlo Conti? Ovviamente al momento non se ne parla ancora ma, conoscendo le passioni del presentatore toscano si potranno vedere e sentire proposte legate anche al suo background musicale, targato anni ’70 e ’80. Ma, ne siamo certi, sarà anche rinnovarsi e seguire il filone del collega Amadeus, che in 5 anni ha saputo unire la musica più ‘datata’ a quella dei giorni nostri. Conti, come confermato dal management della Rai, è già al lavoro per un Festival che dovrà portare sorprese e novità.

A Sanremo ci si augura che Conti, almeno sul cosiddetto ‘Festival diffuso’, prosegua le idee messe in campo da Amadeus (di concerto con l’Amministrazione uscente) per portare la manifestazione anche al di fuori dell’Ariston. Tra l'altro c'è da evidenziare come la prossima Amministrazione che uscirà dalle elezioni di giugno dovrà occuparsi della nuova convenzione con la Rai, visto che quella attuale scade nel 2025.