Costituito il nuovo comitato locale esecutivo dell’Ipa: resterà in carica quattro anni

Si è costituito il nuovo direttivo locale dell'associazione internazionale di Polizia (I.P.A.) sotto il nome ‘Riviera dei Fiori’ che ha una competenza su tutta la provincia di Imperia.

Ne fanno parte: Sonia Borella (Presidente), Eraldo Cassini (Vice Presidente), Gianfranco Musimeci e Marco Rosciano (addetti all'ufficio di Segreteria), Arcangelo Dario ed Ernesto Fresca Fantoni (addetti all'ufficio di Tesoreria), Sandro Villano e Walter Sorriento (membri supplenti).

L'International Police Association (IPA) è la più grande organizzazione associativa tra appartenenti alle forze di polizia al mondo, in servizio ed in congedo, fondata nel 1950 da Arthur Troop, un sergente di polizia inglese. Conta oggi più di 400.000 iscritti in 68 paesi al mondo.

L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone di realizzare legami di amicizia e di cooperazione fra gli appartenenti ai corpi di polizia di tutti gli stati del mondo, senza distinzione di razza, di religione, di sesso, di grado e di lingua ed è apartitica, apolitica e aconfessionale.

A livello locale il comitato esecutivo, quale organo di massimo decentramento funzionale, ha il compito di favorire il contatto con e fra i soci, inteso al raggiungimento delle finalità dell'associazione e quindi, oltre a dare attuazione alle direttive della sede nazionale e/o del comitato esecutivo regionale. promuove attività e programmi istituzionali di pertinenza locale.