Bordighera, il Comune cerca un food truck per i i giardini Löwe e la Rotonda di S. Ampelio

Il Comune di Bordighera ha pubblicato il bando per assegnare una concessione temporanea a un operatore food truck che gestisca l’attività di vendita di alimenti e bevande nel corso delle manifestazioni e degli spettacoli in programma nella stagione estiva 2024 presso i giardini Löwe e la Rotonda di S. Ampelio.

Oltre che in tali appuntamenti, le cui date sono specificate nell’avviso di gara, il concessionario potrà esercitare la propria attività anche presso i giardini Löwe tra il 1° luglio e il 31 agosto 2024, assicurando l’apertura del punto di ristoro per un minimo di 4 ore giornaliere.

Il food truck dovrà essere in regola con tutti i permessi compresi quelli sanitari ed essere di lunghezza non superiore a m. 6,00. Le attrezzature minime richieste sono frigo, piano per la preparazione di cibi freddi, macchina del caffè e piastra; necessaria inoltre la dotazione di un generatore di corrente silenziato.

La domanda di partecipazione alla gara, da compilare utilizzando l’apposito modulo unito al bando, dovrà essere inserita in un plico che dovrà pervenire debitamente chiuso all’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, anche mediante consegna diretta, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2024.

L’Ufficio, che si trova a Palazzo Garnier in via XX Settembre 32 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili alla pagina https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-avviso-di-procedura-selettiva-per-il-rilascio-di-una-concessione-temporanea-su-aree-pubbliche/