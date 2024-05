Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 MAGGIO



SANREMO



8.15. Escursione da Bajardo a Monte Ceppo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.15 davanti alla vecchia stazione di Sanremo oppure alle 9 a Bajardo al bivio per Castelvittorio/Apricale, info 327 0824866 (più info)



9.00. 21esima edizione del Festival Nazionale Beach Volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990. Bagni Italia, Morgana, Lido Sanremo

11.00-20.00. Mostra ‘Real Human Bodies’ di veri corpi umani con un’ampia collezione di pezzi anatomici costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme (ingresso a pagamento). Modus Vivendi Apartments , Via Privata Serenella 34, fino al 20 maggio (più info)

13.00. Ior e Rorc Meeting + Vela & Sapori: partenza della terza e ultima prova della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info QUI e QUI)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Non si sa come’: spettacolo teatrale di Luigi Pirandello messo in scena dagli attori del Teatro dell'Albero. Teatro dell'Opera del Casinò (16 euro)

17.00. Musica per le vie del centro della Banda Folkloristica Canta e Sciuscia



IMPERIA



9.30. Trekking urbano di circa due ore e trenta organizzato da UISP in occasione del Centenario della Città con visita alla millenaria Chiesa di San Giorgio e percorso sulla mulattiera che porta all'abitato di Torrazza. Lungo il tragitto, possibilità di ammirare le chiese di San Gottardo e l'Oratorio di San Giovanni Battista, nonché la torre antibarbaresca, simbolo storico degli eventi del 1562. Ritrovo in località Clavi, di fronte allo Sferisterio E. De Amicis

VENTIMIGLIA



10.30. Picnic sull’erba: evento alla scoperta dei segreti dei Giardini Hanbury con visita guidata (appuntamento in biglietteria). Al termine consegna del cestino del pic nic da degustare sul prato o sui tavoli dell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + pic nic = 25 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Botanici Hanbury Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (tutte le domeniche di maggio, dotarsi di un plaid o un asciugamano da mare) (più info)



VALLECROSIA



8.00-19.00. Fiera di Pentecoste. Piazza ex Mercato dei fiori



BORDIGHERA

16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana (più info)

17.00-19.00. Mostra di acquarelli del pittore Alberto Pulinetti. Sede dell'ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (fino al 21 maggio)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



DIANO MARINA



8.30. ‘C'era una Volta’: 3° raduno di auto/moto d'epoca (aperto a tutti i veicoli ante 1980) organizzato da Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d'Albenga. Ritrovo Corso Roma e Via Colombo (locandina con il programma)

15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



CERVO



9.30-20.30. ‘NuovaMente Festival’: ultimo giorno dell’evento dedicato all’eco-sostenibilità e al benessere psicofisico con mercatino di prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, merenda nell'oliveto, ricette erboristiche di autoproduzione, camminata ecologica al parco del Ciapà. Luoghi vari (più info)

15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: ultimo giorno della mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



17.00. ‘Sono nato a 78 anni. Un’incredibile vera storia’: lettura teatrale su testo di Vincenzo Lelleri Vanin, Donata Lelleri. Con Donata Lelleri, Stefania Petrone. Musiche di Stefano Carbone. Sala del Castello di Aricale, ingresso a offerta

18.00. Concerto del gruppo ‘Tunakoren’ dalla Svezia con canzoni in svedese, inglese e italiano. Chiesa Purificazione della Maria Vergine, ingresso a offerta libera



BAJARDO

9.00. Fiera annuale di Pentecoste per le vie del paese



10.00. Inaugurazione della mostra ‘Fotoracconto di Bajardo e i suoi dintorni’ con la presenza dell'autore Flavio Marchese. Chiesetta di San Rocco

15.00. ‘Antica Festa Ra Barca’: sfilata degli Alfieri e delle Dame di ‘Castel Bajardo’ e Corteo storico del rione Parasio di Taggia in costumi medioevali + alle 16, innalzamento di alto fusto di un albero simboleggiante l'albero maestro di una nave tramite robuste corde a cura di un gruppo di volontari affacciati dalle finestre e dai terrazzi della piazza + girotondo intorno all’albero dei partecipanti sulle note della canzone ‘A barca ru mei amure sta nöite a se ne va…’ (La barca del mio amore stanotte se ne va...). Nel corso della manifestazione sarà narrata la storia dell’antica leggenda e le sue vicende

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



12.30. 'Acciugando': sagra enogastronomica all'insegna del buon cibo con menù tutto a base di ac-ciuga. Animata la manifestazione Ale Deejay e The Dream Ranch. Palatenda di Bigauda



17.30. Per ‘Camporosso in Musica’, concerto del mandolinista ligure di fama mondiale Carlo Aonzo. Sala Tigli del Centro Falcone, ingresso libero



DOLCEDO



10.00. ‘Liguria di Pietra e di Fiori’: apertura mostra a San Domenico + alle 15.30 visita guidata alle composizioni e a seguire passeggiata botanica con Natalino (iscrizione 5 euro) + Rientro passeggiata e aperitivo presso l’antico forno (h 18)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-14.30. ‘Domeniche intelligenti’: attività gratuite per bambini sul lungomare pedonale chiuso al traffico. Parcheggi gratuiti raggiungibili a piedi (Parking du Cros: 5 min – Parking de la Villette: 15 min) senza dimenticare il parcheggio gratuito nelle zone a parchimetro della città (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30. Spettacolo teatrale ‘La Danseuse’ con Benjamin Jaouen, Lucile Jehel, Hugo Plassard, Marion Oury, Diong-Kéba Tacu. Théâtre des Muses (più info)





