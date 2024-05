Verso le elezioni: ieri la prima puntata della trasmissione 'La Sanremo che vorrei' (Video)

Primo appuntamento, ieri sera dai nostri studi della città dei fiori, per ‘La Sanremo che vorrei’, la trasmissione che accompagnerà per quattro settimane i matuziani verso il voto dell’8 e 9 giugno.

Condotta da Gianni Micaletto, ha visto ieri ospiti l’Assessore al Turismo uscente del comune, Giuseppe Faraldi e gli esponenti di tre coalizioni in lizza per le prossime consultazioni elettorali: Maurizio Caridi (PD a sostegno di Fulvio Fellegara), Donato Di Ponziano (esponente di ‘Andiamo!’ per Gianni Rolando) e Giuseppe Sbezzo Malfei (Forum per Alessandro Mager).

Un’ora e 40 minuti in cui si sono sviscerati alcuni dei problemi del turismo sanremese e si è parlato di idee per il futuro dello stesso. Martedì prossimo, sempre alle 20.45, il tema sarà lo sport.