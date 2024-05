Ambiente e consumatori, Polliotto (Unc): "Al via il bando AmbientAzioni Iren 2024"

“Ambiente e consumatori: un binomio in stretta correlazione che è opportuno promuovere sempre più nei confronti delle giovani generazioni”. Lo rende noto Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

Per poi proseguire: “Il Comitato Territoriale Iren di Torino, nel quadro delle proprie finalità di realizzazione di iniziative concrete per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio, promuove un bando rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni e alle Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, finalizzato a selezionare fino ad un massimo di tre progetti inerenti a: il risparmio di risorse energetiche e idriche, la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione della produzione di CO2 e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la valorizzazione ambientale del territorio dell’area della Città Metropolitana di Torino”, approfondisce Patrizia Polliotto, da sempre tra i sostenitori di questa importante iniziativa ecosolidale che si ripete ogni anno.

Il bando ha come oggetto la progettazione di strumenti, azioni e attività nei seguenti ambiti: sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse energetiche, idriche e alla riduzione della produzione di rifiuti (a puro titolo di esempio: campagne informative, strumenti educativi); monitoraggio e valutazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti solidi urbani e consigli per una loro ottimizzazione (a puro titolo di esempio: modalità di misurazione dei consumi attuali e proposte per consumi intelligenti).

Particolare attenzione verrà posta a progetti di circular economy; miglioramento di performance idriche, ambientali ed energetiche all’interno di piccole comunità, come scuole e associazioni (a puro titolo di esempio: APP o analisi di efficienza energetica con metodi e/o strumenti mirati); riduzione del consumo di risorse energetiche e della produzione di CO2 attraverso progetti innovativi di mobilità; proposte di miglioramento in termini di mitigazione ed adattamento dei cambiamenti climatici a cui è esposto il nostro territorio; valorizzazione ambientale del territorio dell’area della Città Metropolitana di Torino per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo del patrimonio naturale.

Gli elaborati progettuali proposti per la partecipazione al bando dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: innovatività ed originalità della proposta (può essere previsto l’utilizzo di prodotti già presenti sul mercato ma esclusivamente a fini funzionali e strumentali alla consistenza del progetto); dimostrazione effettiva dei benefici economici e/o sociali per la collettività, secondo le finalità del bando. Il progetto deve, a questo scopo, contenere elementi quantitativi ed i criteri utilizzati per calcolarli (es. kwh, ore formazione, numero persone coinvolte, CO2 evitata, ecc.); realizzabilità immediata della proposta (il proponente deve già essere in possesso di possibili autorizzazioni/permessi necessari alla fattibilità dell’iniziativa ed eventuali enti coinvolti nel progetto devono aver già manifestato ufficialmente la loro adesione) e conclusione del progetto entro un anno dal riconoscimento; ricadute sul territorio dell’area della Città Metropolitana di Torino; replicabilità in altri contesti; esclusione di finalità commerciali dirette del progetto oggetto di contributo; un costo complessivo di realizzazione del progetto del valore minimo di €3.000 e del valore massimo di €25.000.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e siano residenti o studenti nell’area della Città Metropolitana di Torino, e alle Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado che abbiano sede nell’area della Città Metropolitana di Torino. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati può avvenire come singoli o come gruppi.

Nel caso di progetti presentati dagli Istituti Scolastici l’eventuale coinvolgimento di soggetti esterni è funzionale alle attività degli studenti che devono essere i realizzatori e i protagonisti del progetto coordinati dal personale docente;

Ogni proponente può candidare un solo progetto ad eccezione degli Istituti Scolastici che possono presentare più proposte progettuali;

La richiesta di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata, entro e non oltre il 20 novembre 2024, compilando il form online sulla piattaforma dei Comitati Territoriali Iren www.irencollabora.it, previo caricamento di tutto il materiale richiesto, seguendo le istruzioni previste. P

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.