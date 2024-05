Elezioni Sanremo, Tonegutti su riconferma Bandiera Blu: "Avviato percorso virtuoso di sostenibilità ambientale"

"Sono felice che a Sanremo sia stata riconfermata la Bandiera Blu nelle spiagge Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino e Tiro a Volo", così l'assessore uscente all'Ambiente Sara Tonegutti, candidata nella lista Sanremo al Centro nella coalizione civica di Alessandro Mager.



La Bandiera Blu, riconoscimento internazionale istituito nel 1987, anno europeo dell’Ambiente, viene assegnato ogni anno in 49 paesi. È un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.



"L'obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. L’amministrazione comunale uscente - spiega Sara Tonegutti - ha avviato negli anni un processo di qualità ambientale da attuare trasversalmente tra cittadinanza, operatori del territorio e scuole, per avviare un percorso un percorso virtuoso di sviluppo sostenibile miglioramento continuo, avvalendosi del supporto di un Sistema di Gestione Ambientale implementato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 e certificato da un Ente Terzo, EMAS, che costituisce un ambito riconoscimento della UE rilasciato dal Comitato Interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. Questo concreto percorso virtuoso avviato in questi ultimi anni - conclude Sara Tonegutti - dovrà essere sostenuto con forza dalla prossima amministrazione comunale e implementato con nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale"