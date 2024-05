Vallecrosia: assemblea pubblica all Polivalente, Sindaco Biasi “Momento di confronto con la cittadinanza per il nuovo sistema di raccolta differenziata"

Venerdì prossimo alle 18, presso la Sala Polivalente, in via Cristoforo Colombo si terrà un’assemblea pubblica, organizzata dall’amministratore comunale per esporre il nuovo sistema di raccolta differenziata, che verrà implementato a Vallecrosia.

“Riprendiamo l’attività delle assemblee pubbliche, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto continuo con la cittadinanza - afferma il Sindaco Armando Biasi, che prosegue: invito i cittadini a partecipare all’evento di venerdì, la prima ora esporremo il nuovo sistema di raccolta differenziata, basato sulle isole ecologiche. Dalle 19 alle 20 rimaniamo a disposizione della cittadinanza per segnalazioni, idee e progetti per la nostra Vallecrosia”.