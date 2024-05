Elezioni, SanremoNews porta in scena al cinema Centrale il primo confronto diretto tra i candidati sindaco (foto)

Tutti e sei sullo stesso palco per confrontarsi, rispondere alle domande e a farsi conoscere con le loro idee e i progetti per la città del futuro. I candidati sindaco che alle elezioni dell’8 e 9 giugno si contenderanno la poltrona che ha ospitato Alberto Biancheri per 10 anni si sono dati appuntamento al Teatro Centrale per il dibattito organizzato da SanremoNews, il primo faccia a faccia tra tutti i contendenti (in ordine alfabetico): Roberto Danieli (Sanremo 24), Fulvio Fellegara (centrosinistra), Alessandro Mager (civico), Erica Martini (Indipendenza!), Roberto Rizzo (MoVimento 5 Stelle) e Gianni Rolando (centrodestra). Tutti insieme per la prima volta davanti a un teatro gremito in ogni ordine di posto, tanta era la curiosità per sentire dalla loro viva voce le intenzioni e i programmi in vista della volata elettorale. Manca all’appello, ovviamente, Luca De Pasquale, per via della documentazione non conforme che ha portato alla ricusazione della sua lista.

Sette le domande per i sei candidati, due minuti a testa per rispondere: grandi opere, confronto sulle scelte compiute e da compiere; nuovo waterfront con i progetti per porto vecchio e Porto Sole; viabilità e parcheggi; seconde case e tutela del patrimonio immobiliare; l’economia legata al Casinò e floricoltura; l’economia generata da turismo e commercio; i servizi sociali. Temi che, in poche parole, riassumono i pilastri della Sanremo contemporanea e della città che arriverà nei prossimi anni, affidata alle mani del nuovo primo cittadino.

Al Cinema Centrale uno spaccato dell’elettorato, della Sanremo chiamata al voto in un momento storico, politico e sociale particolarmente delicato. Inevitabilmente i temi toccati e le opinioni hanno infiammato il pubblico tra applausi e contestazioni. Un confronto acceso, corretto, sentito, a volte caldo, come deve essere la battaglia elettorale in una città che si avvicina a un grande cambiamento dopo 10 anni.