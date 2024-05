Sanremo: nuovo colpo di scena alle elezioni Amministrative, ricusata la lista del candidato Luca De Pasquale

Potrebbero essere sei e non sette i candidati a sindaco per la città di Sanremo. Nella tarda serata di ieri, infatti, è arrivata la ricusazione della lista di Luca De Pasquale che, sostenuto da ‘Uniti per il bene comune’.

La decisione è stata presa dalla Commissione elettorale che, riunitasi nella giornata di ieri dopo la presentazione delle 13 liste per le prossime amministrative, ha evidenziato una serie di irregolarità nella documentazione di Luca De Pasquale.

Dopo la ricusazione delle due liste di Ospedaletti (Valentina Lugarà e Giorgio Boeri) ora arriva anche quella di De Pasquale a Sanremo. “Abbiamo parlato con un avvocato e – ha detto – stiamo lavorando per presentare il ricorso al Tar. Ci sarebbe stato un errore degli atti ‘separati’ e, in alcuni moduli della raccolta firme mancava un candidato. Nella raccolta i firmatari avevano preso visione dell’atto principale, dove il candidato era presente. Ora abbiamo tre giorni per il ricorso e altri tre ne serviranno per avere la risposta dal Tar”.

Ieri, lo ricordiamo, è stato rinviato il sorteggio per l'inserimento delle liste sulla scheda elettorale per consentire ad un altro candidato, Roberto Danieli, di implementare alcuni documenti. Secondo la commissione elettorale si tratterebbe di errori sanabili e, proprio per questo è stato deciso di concedere ancora 36 ore di tempo.

Ora la Commissione elettorale dovrà attendere quindi l'eventuale ricorso di De Pasquale e, se questo ci sarà, serviranno circa 6 giorni per conoscere l'esito. E' molto probabile che il sorteggio venga rinviato almeno fino a domenica prossima.