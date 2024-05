Moduli di Rivieracqua con il riconoscimento del debito: Federconsumatori "Pratica scorretta dell'azienda"

"Da questa mattina - in base a quanto riferitoci da alcuni nostri associati - ci risulta che siano stati consegnati da parte di Rivieracqua diversi moduli riportanti la dicitura ‘richiesta di rateizzazione con riconoscimento debito’. Ci preme sottolineare nell'interesse dei cittadini-consumatori come la sottoscrizione di tale moduli rischi di comportare, attraverso l'esplicito riconoscimento del debito, l'esclusione dalla possibilità di contestare in futuro per via giudiziaria la congruità degli importi in bolletta, a seguito dei recenti conguagli operati, dispensando così Rivieracqua da qualsiasi onere a riguardo”. Interviene in questo modo la sezione provinciale di Federconsumatori, che si inserisce nelle feroci proteste contro i rincari delle bollette.

“Riteniamo – conclude Federconsumatori - che una tale forma di istanza di rateizzazione subordinata al riconoscimento del debito sia da considerarsi una pratica evidentemente scorretta e in violazione dei diritti dei consumatori della provincia di Imperia”.