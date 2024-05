Sanremo: Fratelli d'Italia oggi pomeriggio in piazza Colombo contro il bullismo

Nuovo importante appuntamento con Fratelli d’Italia che aspetta la cittadinanza, oggi in piazza Colombo dalle 16 alle 18 con un gazebo presso il quale sarà possibile ottenere informazioni su quali sono state fino ad oggi le azioni concretamente poste in essere dal Governo Meloni a sostegno delle madri italiane e quali i progetti e le intenzioni per contrastare un fenomeno grave è dilagante come quello del bullismo.

Non mancherà la presenza del Senatore Berrino la consigliera Regionale Veronica Russo.