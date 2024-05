Elezioni Amministrative: Alessandro Il Grande "Importante il gioco di squadra, pronti per il progetto civico con Mager" (Video)

Mentre la campagna elettorale per le prossime Amministrative di Sanremo si fa sempre più serrata, Alessandro Il Grande parla del momento particolare per la città dei fiori.

“In questa tornata amministrativa – ha detto – è importante il gioco di squadra, visti i tanti candidati che ambiscono ad un posto in consiglio. Io ho iniziato a fare politica da quando c’erano ancora le circoscrizioni e, successivamente ho ricoperto la carica di vice presidente della Riviera Trasporti e ho fatto l’Assessore. Sono stato 10 anni nell’Amministrazione Biancheri, durante i quali sono state portate avanti opere per 200 milioni, grazie a finanziamenti regionali e statali. Ho deciso di candidarmi con Adriana Cutellè per Alessandro Mager, persona seria con punti coinvolgenti che ci riportano al progetto lanciato con Alberto Biancheri”.

Il Grande si è occupato di sicurezza ma, essendo albergatore ha anche un occhio attento al turismo: “Come presidente del Consiglio ho seguito tutta la macchina comunale e posso confermare quanto sia importante il calendario manifestazione, anche in chiave commerciale per la città. Anche il binomio sport-turismo è importante per Sanremo, tenuto conto dell’attrattività della pista ciclabile”.

Quale il messaggio che vuole lanciare agli elettori: “Sento molto parlare di discontinuità in questi ultimi tempi – conclude – con molte critiche alla nostra amministrazione. Rispondo semplicemente che basta vedere il bilancio del mandato 2014/2024 per vedere le opere messe in campo dall’Amministrazione Biancheri. Questa è la migliore risposta che diamo a chi ci critica. Crediamo che Mager possa vincere e insediarsi a Sanremo con un importante progetto civico”.