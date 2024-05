Sanremo: a Villa Ormond si parla di spreco alimentare con "Calicis", il sostegno di CNA

Il segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, dichiara “il sostegno dell'Associazione per la lotta allo spreco alimentare in occasione della manifestazione "Calicis" a Villa Ormond dal 11 al 13 maggio”.

“Lo spreco alimentare rappresenta una delle sfide più pressanti del nostro tempo - dice Vazzano - con impatti devastanti sull'ambiente, sull'economia e sulla società. Ogni anno, tonnellate di cibo vengono gettate via, contribuendo al degrado ambientale e all'aggravarsi delle disuguaglianze alimentari globali. In questo contesto, la CNA Imperia si impegna attivamente nella sensibilizzazione e nell'azione concreta per ridurre lo spreco alimentare. In occasione della manifestazione "Calicis" a Sanremo, presso Villa Ormond dal 11 al 13 Maggio 2024, l'Associazione porterà in risalto la sua attenzione e il suo impegno per affrontare questa problematica fondamentale. "Calicis" sarà non solo un'occasione per celebrare la cultura enogastronomica locale, ma anche per promuovere soluzioni innovative volte a ridurre lo spreco alimentare. In collaborazione con i Mestieri Digitali, la CNA Imperia presenterà "reFOOD" e "reWINE", iniziative che mirano a trasformare il cibo e il vino avanzati in buone pratiche quotidiane. La proposta di legge sull'obbligatorietà della doggy bag attualmente in discussione al Parlamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'ambito della ristorazione. Tuttavia, è necessario continuare a promuovere e sostenere azioni concrete a livello locale e nazionale per contrastare efficacemente lo spreco alimentare. La CNA Imperia invita tutti i partecipanti a "Calicis" a prendere parte attiva nella lotta contro lo spreco alimentare, adottando piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Ognuno di noi ha il potere di contribuire a un futuro più sostenibile, e insieme possiamo realizzare cambiamenti significativi per il bene del pianeta e delle generazioni future. Per ulteriori informazioni e per partecipare attivamente alla campagna contro lo spreco alimentare, vi aspettiamo presso lo stand della CNA Imperia durante "Calicis" a Villa Ormond dal 11 al 13 maggio. Sarà possibile vedere questa soluzione presso lo stand dei Mestieri Digitali CNA”.