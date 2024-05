Il liceo Cassini di Sanremo ottiene il 3 posto alla 7a edizione dei Campionati italiani di Debate

Termina con un meritato terzo posto la partecipazione del Liceo Cassini di Sanremo alla settima edizione dei Campionati italiani di Debate, svoltisi a Marina di Massa dal 6 al 10 Maggio.



"Gli ‘Asini rampanti' - si spiega nel comunicato -, così il nome della squadra, formata da Virginia Bastiani, Clotilde Bigio, Marzio Gallione e Giulia Longo, insieme alla loro coach, prof.ssa Stefania Sandra, hanno rappresentato la Liguria, affrontando antagonisti di diverse Regioni italiane in dibattiti su temi di attualità, dal diritto di veto dell'ONU al potere degli influencer, al possesso privato delle armi.

Alla kermesse hanno partecipato studenti eccellenze della scuola italiana, dimostrando quanto sia ancora forte nei giovani l'entusiasmo e la capacità nell'affrontare argomenti sociali, civili e politici.

Per il Liceo Cassini si tratta di un doppio successo: per la prima volta come rappresentante della Regione Liguria e, come squadra ligure, con il migliore risultato di sempre.

Non sono mancati piacevoli momenti di convivialità con la presentazione di prodotti tipici. I partecipanti hanno perciò potuto apprezzare prodotti liguri gentilmente offerti dalla ditta ‘Il Frantoio Ulivi di Liguria’ di Sanremo".