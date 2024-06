Tennistavolo: plebiscito di adesioni all’Istituto Comprensivo Taggia aderente al Progetto 'Racchette in Classe 2024' (foto)

Sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e della FederTennisTavolo (FITeT) l’Istituto Comprensivo Taggia ha aderito con vero entusiasmo al Progetto nazionale “Racchette IN Classe 2024” destinato alle scuole primarie e secondarie, affidando la responsabilità organizzativa “Ludico – Tecnico – Didattico” al sodalizio del “Tennistavolo Regina Academy” guidata da Raffaele Regina con la collaborazione di Agostino Bolognese, Diego Verda, Rinaldo Camillo e Gioele Orsetti.

La Scuola Federale del “Tennistavolo Regina Sanremo – Academy Riviera Fiori Liguria” ospite delle scuole statali tabiesi, ha effettuato una notevole mole di lavoro organizzativo mai visto prima e così lungo per il periodo di svolgimento.

Cinque mesi di attività verso la conoscenza e la pratica del Tennistavolo (Ping-Ping) da gennaio a giugno, hanno coinvolto l’intera popolazione scolastica facente parte dell’Istituto Comprensivo Taggia, con gli scolari delle Primarie e gli studenti delle Scuole medie.

Il progetto ha visto tre/quattro incontri per ciascuna delle classi coinvolte con i ragazzi/e che sono stati seguiti dagli allenatori del “Regina Tennistavolo Academy” all’interno delle scuole.

La presenza completa di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Taggia ha dato segnale indelebile al mondo scolastico locale che valorizza l’impegno nello sport e nella scuola.

Per la prima volta a Taggia un vero plebiscito di “gioco/sport” con la racchetta da Ping-Pong.

Al progetto “Racchette IN Classe – Città di Taggia 2024” hanno aderito N° 383 bambini/e nonché ragazzi/e dell’Istituto Comprensivo Taggia riguardante i plessi così specificati : Primaria G.Mazzini (N° 120 scolari) Primaria G.B.Soleri (N° 129 scolari) e Medie G.Ruffini (N° 134 studenti).

Le prime e le seconde classi delle Scuole Primarie non sono state convocate in quanto per gli organizzatori responsabili sono risultati troppo numerosi gli scolari e troppo piccoli d’età per l’iniziazione al Tennistavolo tecnico/didattico…

Un doveroso ringraziamento viene rivolto alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Taggia Dott.ssa Mara Ferrero ed alla D.S.G.A. Nadia Russo, altresì per la fattiva e preziosa collaborazione :

a) Primaria G.Mazzini – Micaela Marmo (Fiduciaria Plesso) le maestre Giovanna Boeri, Simonetta Benedetti, Franca Falcone e dallo specialista attività motoria Francalberto Garofalo.

b) Primaria G.B.Soleri – Emilia Raimondo ed Elena Stella (Fiduciarie Plesso) Valeria Lanteri (Referente Progetto Scolastico) le maestre Patrizia Lanteri, Elena Prestileo e dallo specialista attività motoria Francalberto Garofalo.

c) Scuole Medie G.Ruffini – Prof. Eugenio Parodi (Referente Progetto Scolastico) e dalla specialista attività fisica Prof.ssa Beatrice Remigio.

Le piccole racchette in ambito scolastico hanno rappresentato la prima fase del progetto in orario curricolare con il cronoprogramma elaborato dalla “Scuola Tennistavolo Regina” cogliendo l’opportunità fondamentale per diffondere sempre più la cultura dello sport nelle scuole del territorio.

Gli eventi curricolari hanno alternato fasi di gioco e momenti formativi, come deve essere nella preparazione degli atleti e dei cittadini del domani.

«Racchette IN Classe è un evento molto importante perché gli hobby dei giovani d’oggi purtroppo sono i videogiochi ed i cellulari – il movimento ginnico è alla base della vita e della nostra salute che va salvaguardata il più possibile. Non c’è niente di meglio che fare attività fisica in compagnia dei propri amici di scuola, giocare e divertirsi tutti insieme».

«Il successo di Racchette IN Classe 2024 è testimoniato dalla totale partecipazione di tutti gli scolari. Questa iniziativa ministeriale non si conclude qui ma proseguirà per tutta l’estate con la fase Extracurricolare presso le palestre dei plessi coinvolti nel progetto “ludico/didattico/sportivo” dove i giovani pongisti potranno approfondire la tecnica e le dinamiche del Tennistavolo ovvero Sport Olimpico dal 1988».

«In maniera ottimale si è fatto uno sforzo non indifferente e siamo fiduciosi che ci sarà una ricaduta positiva sui futuri tesseramenti agonistici della nostra disciplina sportiva».

Al termine delle attività Extracurricolari quale seconda fase del progetto, ovviamente, non poteva mancare una terza fase, momento di aggregazione e di condivisione con una festa finale (Giovedì, 29 Agosto 2024 …dalle ore 15 alle ore 20 circa…) con genitori e nonni tutti presenti, in piena tradizione dell’universo Ping-Pong.