Sanremo città della musica, sabato 11 maggio Eurovision party con Gianni Rolando in piazza Bresca

Sanremo città della musica... ma per davvero! Questa la mission del candidato del centro destra civico e partitico Gianni Rolando a riguardo del progetto “Sanremo città della musica”.

In questi cento giorni di campagna elettorale Gianni Rolando ha posto l'accento sull'importanza della musica come volano per il turismo, per la cultura e soprattutto per i giovani della nostra città. Il candidato sindaco Gianni Rolando in merito al Festival di Sanremo ha detto che bisogna rinforzare la sinergia tra Rai e Comune coinvolgendo tutte le categorie produttive (ad esempio ristoratori, albergatori, commercianti etc) della città per una gestione collegiale affinché si possa ottimizzare il periodo festivaliero.

Qualche giorno fa Rolando ha incontrato una delegazione del Club Tenco, evidenziando quanto il Premio Tenco sia un evento di grande importanza per la canzone d’autore in Italia e nel mondo e che la sua valenza internazionale meriti ancora più supporto e collaborazione da parte del comune. E così in quest'ottica, Gianni Rolando dà appuntamento a sabato prossimo dalle 20 in piazza Bresca, per guardare tutti insieme dal maxischermo la finalissima di Eurovision, dove concorrerà la 'nostra' Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo.

"Pertanto la cittadinanza è invitata per il grande Eurovision Party, dove vivremo insieme l'emozione della finale dell'Eurovision e faremo il tifo per la nostra straordinaria vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango! Preparatevi per una serata di divertimento e musica con intrattenimento dal vivo di Wrn Radio e Radio88".