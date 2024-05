Spiagge, CNA Imperia: "Richiesta di intervento urgente del Governo a sostegno delle imprese"

CNA Imperia, per voce del Segretario Luciano Vazzano, esprime profonda preoccupazione per la situazione delle imprese balneari del territorio e sollecita l'intervento immediato del Governo attraverso l'emanazione di una normativa adeguata a garantire la tutela e la stabilità del settore.

"Le imprese balneari della nostra provincia hanno compiuto ingenti sforzi negli ultimi anni, investendo in innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, accessibilità e digitalizzazione, anche in risposta alle sfide poste dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia, tali investimenti rimangono privi di un quadro normativo chiaro che ne consenta l'ammortizzazione e la prospettiva di sviluppo futuro.

Non possiamo più attendere: è fondamentale che il lavoro svolto dal tavolo tecnico sulle concessioni istituito a livello nazionale si traduca al più presto in provvedimenti legislativi concreti. È essenziale definire criteri chiari sulla gestione delle concessioni, garantendo certezze alle imprese operanti e orientamenti ai comuni costieri.

Come territorio fortemente dipendente dal turismo balneare, Imperia non può permettersi ulteriori ritardi o incertezze. È necessario un intervento deciso e condiviso tra il Governo e le associazioni di settore per salvaguardare un comparto strategico per la nostra economia.

CNA Imperia invita dunque le associazioni di settore a unirsi nell'azione comune per ottenere un provvedimento urgente e adeguato a garantire il futuro delle imprese balneari del nostro territorio."