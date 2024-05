Sanremo: Fellegara sul futuro "Usiamo gli autovelox quando perdiamo milioni di oneri di urbanizzazione"

"Nel corso del confronto organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e Architetti, insieme al Collegio dei Geometri, tenutosi ieri pomeriggio, ho avuto l'opportunità di esporre la mia visione per il futuro di Sanremo".

Sono le parole del candidato a sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara, che prosegue: "La priorità assoluta per la città è la necessità di ricucire il centro con le periferie, un lavoro trascurato negli ultimi anni ma essenziale per il recupero non solo dell'aspetto urbanistico, ma anche per favorire un recupero sociale. La difesa e la valorizzazione del verde pubblico sono fondamentali per rendere Sanremo accogliente per turisti e abitanti, e occorre un piano del verde con un garante per la difesa di questi spazi pubblici. Il nuovo piano urbanistico comunale, purtroppo, è nato obsoleto a causa di un lungo periodo senza adeguati rinnovi. È fondamentale aggiornarlo per semplificarne le procedure e fornire risposte più efficaci ricalibrando il meccanismo delle premialità a beneficio di chi fa interventi di recupero del suolo, come la demolizione delle serre abbandonate".

"È incredibile che il Comune di Sanremo utilizzi gli autovelox indiscriminatamente - termina - per aumentare le entrate, quando perde milioni di euro in mancati oneri di urbanizzazione. Il settore edilizio è cruciale per l'occupazione, quindi è essenziale promuovere un circolo virtuoso. Il nostro impegno è per una Sanremo più sostenibile, inclusiva e resilient. Continueremo a lavorare con determinazione e ascolto per realizzare questa visione condivisa".