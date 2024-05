Elezioni Sanremo, Ventimiglia (Lega): "Prato San Romolo trascurato, necessario un progetto di riqulificazione"

“Il prato di San Romolo è un’area di prestigio, amato dai sanremesi e dai turisti: si rende necessario un progetto di riqualificazione, finalizzato a trasformare questo spazio in un luogo di benessere e relax per tutti coloro che ne vogliano fruire”.

Così il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco.

“Il prato di San Romolo è una zona caratterizzata dalla sua bellezza naturale e dalla presenza di ampi spazi verdi – prosegue Ventimiglia -. Tuttavia, negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un degrado progressivo di questa area, anche a causa di atti di vandalismo, un uso non corretto da parte di alcuni cittadini e trascuratezza da parte dell’Amministrazione attuale.

Per contrastare questi fenomeni e restituire al prato di San Romolo lo splendore che merita, il nostro progetto prevede diverse azioni:

· Creazione di palestre all'aperto dotate di attrezzature moderne e funzionali, per consentire a tutti di praticare attività motoria all'aria aperta e mantenere uno stile di vita attivo e salutare.

· Nuovi giochi per bambini, in modo da rendere il prato di San Romolo un luogo ideale per le famiglie e offrire ai più piccoli la possibilità di divertirsi in sicurezza all'aperto.

· Norme più stringenti contro l'abbandono di rifiuti e l'utilizzo del parco come discarica abusiva. Saranno potenziati i controlli e previste sanzioni più severe per chi viola queste disposizioni, al fine di garantire la pulizia e la bellezza della bellissima area da preservare.

Il nostro obiettivo – spiega il candidato Ventimiglia - è quello di trasformare il prato di San Romolo in un luogo accogliente e sicuro, dove cittadini e turisti possano godere del verde e trascorrere piacevoli momenti di relax e svago con la famiglia o con gli amici. Vogliamo creare un ambiente positivo e inclusivo, che favorisca il benessere e la socializzazione di tutti. Un vero e proprio gioiello della nostra città – conclude -. Sanremo lo merita”.