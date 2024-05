Elezioni Sanremo, Mager su Rolando: "La sua una goffa ritirata dal confronto pubblico"

"Ho letto ieri che il candidato sindaco Rolando si è ritirato dal confronto organizzato per venerdì 3 maggio alle ore 15 presso la Federazione Operaia Sanremese. Rolando prova a giustificare questa goffa ritirata dell’ultimo minuto con i consueti toni polemici nei miei confronti (in questi mesi lui che si proclama uomo “del fare” ha fatto poco altro). Ma è evidente a tutti il suo imbarazzo a discutere di tematiche sensibili che lo mettono in difficoltà, specie di fronte ad alcune componenti della sua coalizione". Interviene cosi il candidato a sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.





"Mi riferisco non solo al Pride, prosegue, ma anche al noto problema (messo sul tavolo dallo stesso Rolando) dell’acqua pubblica, che deve essere affrontato con senso di responsabilità e non con facili proclami elettorali. Su questo tema colpisce poi particolarmente che Rolando abbia il coraggio di fare propaganda, considerato che dovrebbe al contrario giustificarsi con i sanremesi, che hanno pagato oltre 4 milioni di Euro di rincari illegittimi delle bollette per effetto del suo operato come amministratore di Amaie S.p.A nel 2014-2015 (sentenza del Consiglio di Stato del 2023). Mi riferisco inoltre alle tematiche dell’arredo urbano e della manutenzione, che pure egli conosce bene nella sua qualità di progettista e direttore di molti dei lavori pubblici che interessano la nostra città (non avendo peraltro ancora chiarito come, da Sindaco, intenderebbe smarcarsi da tutti questi potenziali conflitti di interesse)".





"Il mio coinvolgimento nel dibattito di domani alla Federazione Operaia Sanremese è stato guidato dalla volontà, che ha caratterizzato tutta la mia campagna elettorale, di ampliare le prospettive e promuovere l’inclusione e la larghezza di vedute. Credo che i sanremesi a giugno ben sapranno distinguere chi sta portando avanti un’agenda positiva per la nostra comunità e chi sta solo cercando di ottenere punti facili attaccando gli altri in ogni sua dichiarazione. Sono pronto a continuare a discutere su questioni importanti con chiunque sia disposto a farlo in modo costruttivo e rispettoso".