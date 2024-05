Elezioni Amministrative Sanremo: Mager "Calendarizzazione degli eventi con largo anticipo"

“Il programma della coalizione civica per Sanremo (Idea Sanremo, Forum Sanremo, Anima, Sanremo al Centro) che sostiene la mia candidatura a Sindaco prevede anche la valorizzazione degli eventi più importanti ai fini turistici, con la calendarizzazione ed il finanziamento programmati con largo anticipo, meglio se entro la fine dell’anno precedente, in modo da poter inserire i finanziamenti necessari nel bilancio e poter dare agli organizzatori modalità e tempistiche certe”. Interviene in questo modo Alessandro Mager, candidato a sindaco.

“Tra le manifestazioni più prestigiose – prosegue - che portano importanti presenze turistiche, seconde soltanto a quelle del Festival della Canzone, oltre che risonanza internazionale, spicca il Rallye Sanremo, evento automobilistico che ha costituito la storia del rallismo mondiale e che tutt’oggi rappresenta un importantissimo evento sportivo nel calendario europeo.

“Sarà certamente un impegno della nostra Amministrazione – termina Mager - quello di continuare e, se possibile, potenziare tale manifestazione con adeguato supporto”.