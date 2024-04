Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 APRILE



SANREMO

9.00. Sanremo Gim Festival: gare del calendario nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia nelle sezioni del trampolino elastico e ginnastica per tutti con la partecipazione di circa 500 atleti anche provenienti da altre regioni. Mercato dei Fiori

10.00-20.30. ‘Villa Ormond in Fiore 2024’: esperienza immersiva nel fantastico mondo colorato dei fiori con un ricco programma di eventi. Villa Ormond, fino al 28 aprile, ingresso gratuito (il programma a questo link)

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.00. ‘Tinte orientali e musiche di scena per un dramma ai Ibsen’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emillssonn con Michal Mossakowski al pianoforte. In programma musiche di Saint-Saens, Grieg, Gynt. Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.30-17.30. Mostra ‘Gulp! Fumetti in Ricamo’: un viaggio nell'arte dei Comics. Galleria Il Rondò, Piazza Dante, tutti i giorni fino al 1° maggio (più info)

12.00. Golden Festival - Music & Food (ultimo giorno): musica, street food con proposte gastronomiche, birre artigianali e cocktail. Parco Urbano, Viale Amerigo Vespucci, info 351 600 2780



VENTIMIGLIA



19.00. Performance artistica con finissage mostra Onda-Te del fotografo intemelio Saverio Chiappalone + musiche a cura di Francesco Criminisi e con le voci poetiche di Liber Theatrum di Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano, Mimma Palumbo. Performance artistica a cura di Diego Marangon. Monaco Ports Cala del Forte

BORDIGHERA



9.00-19.00. ‘Primavera Bordigotta’: giornata commerciale con isola pedonale + animazione per i bimbi con le ‘Capriole sulle Nuvole’ + spettacoli di danza con Revolution Dance Studio + artigianato di qualità + storico mercato ambulante per una grande festa commerciale. Centro cittadino



10.00-19.00. ‘Materiale Carta’: ultimo giorno della mostra dell’artista Laura Maineri con lavori su cartoncino in inchiostro di china, collage, libri d’artista ed alcuni altri lavori realizzati negli ultimi tempi con carta cinese Wenzhou. Galleria dell’Accademia Balbo, fino al 28 aprile (h 10/13-16/19)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

16.30. ‘1924-2024: Noi in musica per Ospedaletti’: esibizione degli artisti locali Eleonora Amerio, Annachiara Bastardini, Roberto Blasi, Andrea Borriello, Anando Bricchi, Amelia Cimiotti, Simone Giacon, Francesco Giuliani, Carlo Ormea, Fabrizio Vinciguerra e le allieve della Scuola Danza ‘Happiness’ + ricordo di Flavio Parrini, ex Sindaco di Ospedaletti. Auditorium Comunale

SAN LORENZO AL MAR

21.00. ‘Shake’, atto unico con la regia di Mariella Speranza: saggio di fine corso del Corso adulti avanzato di della Scuola di Teatro Officina del Teatro del Banchéro di Taggia. Sala Teatro Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, ingresso libero (più info)



DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Grappoli di Gusto’ (9ª edizione): mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Vie del centro cittadino



16.00. Visita alla Chiesa di San Pietro nel Comune di Diano San Pietro organizzata dalla Communitas Diani, ingresso libero

CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

18.00. Nella giornata internazionale della danza e nella IX edizione della settimana Vivaldiana Nazionale 2024, ‘Le 4 Stagioni’: spettacolo di musica e danza con la compagnia Ariston Proballet del coreografo Marcello Algeri e orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi. Al termine buffet con prodotti del territorio del Ponente ligure. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero con prenotazioni

DOLCEACQUA



7.45. Escursione a piedi Dolceacqua-Monaco di circa 37 Km: tempo stimato di percorrenza 9 ore. Partenza dal Palazzo Comunale (brochure)

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

10.00. ‘Carugi In Fiore 2024’ con tema ‘I Giochi di una volta’ con tante iniziative collaterali. Location varie, sino al 28 aprile (il programma a questo link)

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

15.20. Arrivo e premiazione del 1° ‘Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca’. Evento sportivo a cura della Scuderia Imperia Corse. Corso Mario Ponzoni (il programma)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2024’ (32ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J.F. Kennedy 2, fino al 29 aprile(più info)



CANNES



15.00-17.00. ‘Flamenco Legends’: spettacolo di flamenco con ballerini e musicisti appositamente di Siviglia in Andalusia. Palais des Festivals et des Congrès, Espace Miramar (acquisto biglietti a questo link)

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’, ‘Théorème’, ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



15.00. ‘To The Point(E): Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon + Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot + Autodance di Sharon Eyal: tre spettacoli a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ Grimaldi Forum Monaco (più info)



18.00. ‘Recital’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Sergey Khachatryan (violino), Alexandre Kantorow (pianoforte). In programma musiche di: Babadjanian, Debussy, Franck, Mozart. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Une idée géniale’: spettacolo teatrale con Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil et Agnès Boury. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

10.00-18.30. ‘Sakura Matsuri, la fête du Japon’: evento gratuito e aperto a tutti alla scoperta della cultura giapponese in tutte le sue forme. Centre Universitaire Méditerranéen (il programma)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate