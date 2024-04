Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 26 a domenica 28 aprile in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 26 APRILE



8.45-18.30. 'L'Arte dei Sogni': Mostra d'Arte di Arianna Lagorio. Biblioteca Civica ‘Corradi’, Via Carli 1, terzo piano, fino al 30 aprile (da lunedì a venerdì h 8.45/18.30, sabato h 8.45/13), ingresso libero

9.00. ‘Sanremo dance festival’ (16ª edizione): competizioni internazionali di danza Classica, Modern, Contemporanea, Danza Fantasia, Festival, Hip Hop, Danze etniche e di carattere. Teatro Ariston, anche domani (info a questo link)

9.00-12.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitrè, lo scrittore Bruno Viano presenta il libro ‘Mino&Rina – Un amore partigiano tra Valle Argentina e Genova’. Ex sala consiliare del Museo civico, piazza Nota

21.00. ‘Completamente Spettinato’: l’attore cabarettista Paolo Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.30-17.30. Mostra ‘Gulp! Fumetti in Ricamo’: un viaggio nell'arte dei Comics. Galleria Il Rondò, Piazza Dante, tutti i giorni fino al 1° maggio (più info)

12.00. Golden Festival - Music & Food: musica, street food con proposte gastronomiche, birre artigianali e cocktail. Parco Urbano, Viale Amerigo Vespucci, fino al 28 aprile, info 351 600 2780

BORDIGHERA

9.00. Seconda edizione del Bordighera Outdoor Experience, tre giorni interamente dedicati alle attività all'aria aperta alla scoperta del fascino dell'entroterra attraverso tour guidati in e-bike di diverse difficoltà ed escursioni a piedi sui sentieri panoramici vista mare. Al Sant'Ampelio Outdoor Village, punto informativo, street food, partenze tour e area jumping. Al Cian d'Innamurai, campo base con area ristoro e partenze tour (prenotazioni e dettagli a questo link)



16.00-19.00. ‘Materiale Carta’: mostra dell’artista Laura Maineri con lavori su cartoncino in inchiostro di china, collage, libri d’artista ed alcuni altri lavori realizzati negli ultimi tempi con carta cinese Wenzhou. Galleria dell’Accademia Balbo, via Lamboglia 3, fino al 28 aprile

17.00. Inaugurazione di due targhe dedicate a Cesare Perfetto e al Salone Internazionale dell'Umorismo in Corso Italia 46. Evento a cura dell’Associazione Salone Internazionale Umorismo



DIANO MARINA

15.00. ‘La Storia nel Parco’: laboratorio didattico alla riscoperta dell'arte preistorica con terre, pitture e carboni per riprodurre i disegni dei primi uomini. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, anche domani

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



17.30. ‘Fotografia - Cultura & Comunicazione’: incontro con Peter Lanz, fotografo e docente di fotografia. Un percorso tra visione, narrazione e linguaggio fotografico. Introduce l'evento Francesco Bregolin, Presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘Un Mare d’inchiostro’, il giornalista e divulgatore Giorgio Baietti presenta il libro ‘I Catari e il loro mistero’. Conduce Luca Valentini. No Name, via Genala 13



CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)



BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2024’ con tema ‘I Giochi di una volta’ con tante iniziative collaterali. Location varie, sino al 28 aprile (il programma a questo link)



CAMPOROSSO



21.00. ‘Signora libertà’: concerto tematico con Gian Piero Alloisio e Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini. Special guest: Antonio Marangolo. Centro Polivalente Giovanni Falcone, ingresso libero e gratuito



PIEVE DI TECO



21.00. Concerto di musica napoletana con il quartetto ‘Terra del Sol’, guidato dalla cantante Chantalle Allomello (15/20 euro). Teatro Salvini, info 347 4313670



TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2024’ (32ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J.F. Kennedy 2, fino al 29 aprile(più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

15.00. Monte-Carlo Fashion Week (MCFW): ultimo giorno della 12esima edizione dell’evento internazionale dedicato alla moda organizzato dalla Camera Monegasca della Moda (CMM). Luoghi vari (più info e il programma a questo link)

19.00. ‘Non ci sono più le Donne di una volta’: spettacolo semiserio sull'essere donne tutte d’un pezzo o donne a pezzi ideato e interpretato da Daniela Tusa. Theatre des Muses, bd. du Jardin Exotique 45A (info e acquisto biglietti a questo link)

19.30. ‘To The Point(E): Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon + Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot + Autodance di Sharon Eyal: tre spettacoli a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



20.00. Festival de Magie: Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Théâtre national de Nice, Pl. Saint-François 4-6, fino al 27 aprile (il programma)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



SABATO 27 APRILE



SANREMO



8.45-13.00. 'L'Arte dei Sogni': Mostra d'Arte di Arianna Lagorio. Biblioteca Civica ‘Corradi’, Via Carli 1, terzo piano, fino al 30 aprile (da lunedì a venerdì h 8.45/18.30, sabato h 8.45/13), ingresso libero

9.00. ‘Sanremo dance festival’ (16ª edizione): competizioni internazionali di danza Classica, Modern , Contemporanea, Danza Fantasia, Festival, Hip Hop, Danze etniche e di carattere. Teatro Ariston (info a questo link)

9.00. Sanremo Gim Festival: gare del calendario nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia nelle sezioni del trampolino elastico e ginnastica per tutti con la partecipazione di circa 500 atleti anche provenienti da altre regioni. Mercato dei Fiori, anche domani

9.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00-20.30. ‘Villa Ormond in Fiore 2024’: esperienza immersiva nel fantastico mondo colorato dei fiori con un ricco programma di eventi. Villa Ormond, fino al 28 aprile, ingresso gratuito (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Seconda edizione della sfilata di moda a tema ‘Impressioni d'Oriente’ + esposizione di quadri della pittrice sanremese Laura Molonaro. Floriseum Museo del Fiore a Villa Ormond

IMPERIA

9.30-19.30. Mostra ‘Arte da Indossare: Shibori - Geometrie d’Acqua’ dell’artista LiVì. S'Arte - Sartoria e Arte. Piazza San Francesco 10 a Oneglia, fino al 30 aprile (h 9.30/12.30-16.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e la domenica)



10.00-19.00. ‘Lucky Day’: iniziativa organizzata dall'U.C. Imperia Raineri con dimostrazioni di primo soccorso + Graffiti Writing + Surf + Skate + Brazilian Jiu-Jitsu + lotta libera + concorso a cura della Paninoteca di Lucky + Dj set a cura di DJ Tex, Fragma 76 guidati dallo speaker Franco Iannone. Campo Pump Track, Parco Padre Chiaffredo Peyrona

10.30. ‘ProgrammART’: laboratorio artistico e di programmazione rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni (10 euro). Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti, Prenotazione entro il giorno precedente: museiimperia@solidarietaelavoro.it

10.30-17.30. Mostra ‘Gulp! Fumetti in Ricamo’: un viaggio nell'arte dei Comics. Galleria Il Rondò, Piazza Dante, tutti i giorni fino al 1° maggio (più info)

12.00. Golden Festival - Music & Food: musica, street food con proposte gastronomiche, birre artigianali e cocktail. Parco Urbano, Viale Amerigo Vespucci, fino al 28 aprile, info 351 600 2780



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



21.00. ‘Uomo e galantuomo’: un classico della commedia degli equivoci con Geppy Gleijeses, il figlio Lorenzo e con Ernesto Mahieux, Patrizia Spinosi, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Riccardo Feola, Salvatore Felaco, Demi Licata. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti)



BORDIGHERA

8.30. Seconda edizione del Bordighera Outdoor Experience con ‘Beodo Trail’. Al Sant'Ampelio Outdoor Village, punto informativo, street food, partenze tour e area jumping. Al Cian d'Innamurai, campo base con area ristoro e partenze tour (prenotazioni e dettagli a questo link)



10.00-19.00. ‘Materiale Carta’: mostra dell’artista Laura Maineri con lavori su cartoncino in inchiostro di china, collage, libri d’artista ed alcuni altri lavori realizzati negli ultimi tempi con carta cinese Wenzhou. Galleria dell’Accademia Balbo, via Lamboglia 3, fino al 28 aprile (h 10/13-16/19)



OSPEDALETTI



10.30. Cerimonia Istituzionale celebrativa per i 100 anni del Comune di Ospedaletti in Piazza dei Caduti di Nassiriya

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Per la rassegna ‘L’Albero in Prosa’, ‘Grido d’Amore’: Gianni de Meo canta Edith Piaf. Teatro dell’Albero, via Vignasse 24 (più info)

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Grappoli di Gusto’ (9ª edizione): mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Vie del centro cittadino, anche domani

19.00. ‘Notte Rosa’: festa con musica live e dj set nelle vie del centro cittadino

15.00. ‘La Storia nel Parco’: laboratorio didattico alla riscoperta dell'arte preistorica con terre, pitture e carboni per riprodurre i disegni dei primi uomini. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, anche domani

16.00-19.00. Mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 4 maggio (più info)



CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

17.00. Per la Giornata Mondiale del libro, Alessandra Carati già finalista al Premio Strega 2022 presenta ‘E poi saremo salvi’ (Mondadori). Modera l’incontro Nicoletta Sasso docente di lettere del Liceo Vieusseux di Imperia con Francesca Rotta Gentile curatrice della rassegna. Intermezzi musicali a cura della scuola di musica San Giorgio di Cervo. Oratorio di S. Caterina (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

15.00-19.00. Mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Galleria d'Arte UpArte, fino al 18 maggio (giovedì, venerdì e domenica)

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)

CASTEL VITTTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - In Primavera sbocciano le Galassie!’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CIVEZZA

17.00. La giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenterà il suo libro ‘Fischia il vento. Felice Cascione e la canzone della libertà’. Forum Ricca, ingresso libero

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2024’ con tema ‘I Giochi di una volta’ con tante iniziative collaterali. Location varie, sino al 28 aprile (il programma a questo link)



DOLCEDO



21.00. ‘Il Matrimonio Mancato’: spettacolo teatrale di Stefania De Ruvo messo in scena dalla Compagnia Teatrale Amici del Teatro ‘Ladies’ di San Bartolomeo al Mare. Teatro Concordia, ingresso a offerta, prenotazione obbligatoria al 339 4686006

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

17.20. 1° ‘Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca’. Evento sportivo a cura della Scuderia Imperia Corse. Partenza da Corso Mario Ponzoni (il programma)

PORNASSIO

17.00. Per gli incontri con la cittadinanza ‘Il Sabato del Villaggio’, ‘Passeggiando per Pornassio’; con il prof. Massimiliano Parodi e attraverso le immagini si esplorerà la storia dei Forti di Nava, la coltura della Lavanda e si scopriranno gli scorci più suggestivi del borgo. Piccolo rinfresco al termine, info 331 8369495

TRIORA



9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2024’ (32ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J.F. Kennedy 2, fino al 29 aprile(più info)



MONACO



7.30. 7° Monaco E-Prix, organizzato dall'Automobile Club di Monaco. Il Monaco E-Prix 2024 si svolge nell'arco di un'intera giornata. Con sessioni di prove libere, qualifiche, una gara e dimostrazioni in pista. Circuito cittadino (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

19.30. ‘To The Point(E): Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon + Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot + Autodance di Sharon Eyal: tre spettacoli a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



10.00. Festival de Magie (ultimo giorno): Festival della Magia rivolto sia al pubblico che ai professionisti. Théâtre national de Nice, Pl. Saint-François 4-6 (il programma)

DOMENICA 28 APRILE



SANREMO

9.00. Sanremo Gim Festival: gare del calendario nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia nelle sezioni del trampolino elastico e ginnastica per tutti con la partecipazione di circa 500 atleti anche provenienti da altre regioni. Mercato dei Fiori

10.00-20.30. ‘Villa Ormond in Fiore 2024’: esperienza immersiva nel fantastico mondo colorato dei fiori con un ricco programma di eventi. Villa Ormond, fino al 28 aprile, ingresso gratuito (il programma a questo link)

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.00. ‘Tinte orientali e musiche di scena per un dramma ai Ibsen’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emillssonn con Michal Mossakowski al pianoforte. In programma musiche di Saint-Saens, Grieg, Gynt. Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.30-17.30. Mostra ‘Gulp! Fumetti in Ricamo’: un viaggio nell'arte dei Comics. Galleria Il Rondò, Piazza Dante, tutti i giorni fino al 1° maggio (più info)

12.00. Golden Festival - Music & Food (ultimo giorno): musica, street food con proposte gastronomiche, birre artigianali e cocktail. Parco Urbano, Viale Amerigo Vespucci, info 351 600 2780



VENTIMIGLIA



19.00. Performance artistica con finissage mostra Onda-Te del fotografo intemelio Saverio Chiappalone + musiche a cura di Francesco Criminisi e con le voci poetiche di Liber Theatrum di Ambra Moretto, Barbara Piombo, Jacqueline Veneziano, Mimma Palumbo. Performance artistica a cura di Diego Marangon. Monaco Ports Cala del Forte

BORDIGHERA



9.00-19.00. ‘Primavera Bordigotta’: giornata commerciale con isola pedonale + animazione per i bimbi con le ‘Capriole sulle Nuvole’ + spettacoli di danza con Revolution Dance Studio + artigianato di qualità + storico mercato ambulante per una grande festa commerciale. Centro cittadino



10.00-19.00. ‘Materiale Carta’: ultimo giorno della mostra dell’artista Laura Maineri con lavori su cartoncino in inchiostro di china, collage, libri d’artista ed alcuni altri lavori realizzati negli ultimi tempi con carta cinese Wenzhou. Galleria dell’Accademia Balbo, fino al 28 aprile (h 10/13-16/19)

OSPEDALETTI

16.30. ‘1924-2024: Noi in musica per Ospedaletti’: esibizione degli artisti locali Eleonora Amerio, Annachiara Bastardini, Roberto Blasi, Andrea Borriello, Anando Bricchi, Amelia Cimiotti, Simone Giacon, Francesco Giuliani, Carlo Ormea, Fabrizio Vinciguerra e le allieve della Scuola Danza ‘Happiness’ + ricordo di Flavio Parrini, ex Sindaco di Ospedaletti. Auditorium Comunale

SAN LORENZO AL MAR

21.00. ‘Shake’, atto unico con la regia di Mariella Speranza: saggio di fine corso del Corso adulti avanzato di della Scuola di Teatro Officina del Teatro del Banchéro di Taggia. Sala Teatro Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, ingresso libero (più info)



DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Grappoli di Gusto’ (9ª edizione): mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato. Vie del centro cittadino



16.00. Visita alla Chiesa di San Pietro nel Comune di Diano San Pietro organizzata dalla Communitas Diani, ingresso libero

CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

18.00. Nella giornata internazionale della danza e nella IX edizione della settimana Vivaldiana Nazionale 2024, ‘Le 4 Stagioni’: spettacolo di musica e danza con la compagnia Ariston Proballet del coreografo Marcello Algeri e orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi. Al termine buffet con prodotti del territorio del Ponente ligure. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero con prenotazioni

DOLCEACQUA



7.45. Escursione a piedi Dolceacqua-Monaco di circa 37 Km: tempo stimato di percorrenza 9 ore. Partenza dal Palazzo Comunale (brochure)

8.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

10.00. ‘Carugi In Fiore 2024’ con tema ‘I Giochi di una volta’ con tante iniziative collaterali. Location varie, sino al 28 aprile (il programma a questo link)

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

15.20. Arrivo e premiazione del 1° ‘Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca’. Evento sportivo a cura della Scuderia Imperia Corse. Corso Mario Ponzoni (il programma)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

9.00-20.00. ‘Nati Liberi’: mostra fotografica sugli animali di Elisabetta Perrone e Antonio Semiglia. Palazzo Stella, fino al 1° maggio (dal venerdì alla domenica), info 0184 94676

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2024’ (32ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J.F. Kennedy 2, fino al 29 aprile(più info)



CANNES



15.00-17.00. ‘Flamenco Legends’: spettacolo di flamenco con ballerini e musicisti appositamente di Siviglia in Andalusia. Palais des Festivals et des Congrès, Espace Miramar (acquisto biglietti a questo link)

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’, ‘Théorème’, ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



15.00. ‘To The Point(E): Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon + Vers un Pays Sage di Jean-Christophe Maillot + Autodance di Sharon Eyal: tre spettacoli a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ Grimaldi Forum Monaco (più info)



18.00. ‘ Recital’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Sergey Khachatryan (violino), Alexandre Kantorow (pianoforte). In programma musiche di: Babadjanian, Debussy, Franck, Mozart. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Une idée géniale’: spettacolo teatrale con Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil et Agnès Boury. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

10.00-18.30. ‘Sakura Matsuri, la fête du Japon’: evento gratuito e aperto a tutti alla scoperta della cultura giapponese in tutte le sue forme. Centre Universitaire Méditerranéen (il programma)







