Gianni Rolando dice no al taglio dei pini ai Giardini Regina Elena “Stop a questa opera inutile”

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, interviene nuovamente sul taglio dei pini ai Giardini Regina Elena.

“Molte volte, per le quali centrodestra e centrosinistra vanno d'accordo, è proprio per il dialogo con le persone, per capire e comprendere le realtà delle cose. Nessuno di noi sa tutto anzi, sono proprio le persone che vivono in una determinata realtà a saperci consigliare quali decisioni prendere. Le scelte che vengono fatte devono poi ripassare di nuovo con un dialogo con gli esperti che devono dire se si sta facendo la cosa giusta o sbagliata. Nel caso specifico, secondo me, dovremmo avere il coraggio di chiedere uno stop a questa opera perchè è inutile. I pini dei Giardini Regina Elena sono la macchia verde più visibile della città e luogo del cuore per tanti e tante sanremesi".