Riva Ligure: celebrazione istituzionale in piazza Matteotti per la Festa della Liberazione

Il Comune di Riva Ligure aderisce alle celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione. Giovedì, in piazza Matteotti alle 10.45 avrà luogo la celebrazione istituzionale con intervento del Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, orazione di Saverio Napolitano e la partecipazione del Gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare.

Gli interventi saranno preceduti da un breve corteo con partenza e ritrovo alle 10.30 in via Mazzini presso il Monumento degli Alpini. L’orazione sarà a cura di Saverio Napolitano socio dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, sezione di Cosenza, con sede presso il Dipartimento di Storia contemporanea dell'Università della Calabria. Napolitano è inoltre socio corrispondente per la Liguria e redattore della rivista storica dell'Istituto, ha pubblicato nel 2012 una monografia su Gino Napolitano.