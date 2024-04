Trasporti: da domani riprende totalmente la circolazione ferroviaria sulla linea Ventimiglia-Cuneo

Da domani riprende la circolazione ferroviaria sull’intera linea Ventimiglia-Cuneo. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria francese ha infatti comunicato a Rete Ferroviaria Italiana di aver concluso la prima fase dei lavori di ripristino della scarpata tra Vievola e Tenda, franata lo scorso 1° aprile.

In mattinata, i tecnici del gestore francese hanno verificato la percorribilità in sicurezza del tratto oggetto dell’erosione. Fino alla realizzazione di successivi interventi definitivi, in corrispondenza del tratto francese, tra Vievola e Tenda, i treni viaggeranno in via precauzionale a velocità ridotta a 10 km/h per circa 150 metri.

Fino alla realizzazione dell’intervento definitivo, Sncf valuterà chiusure preventive precauzionali in caso di previsioni meteo avverse.