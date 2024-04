Bajardo, il 25 aprile la presentazione de “La Grande Leggenda”

Prosegue il “tour” di presentazioni del romanzo “La Grande Leggenda”, seconda opera di narrativa firmata dal musicista e studioso sanremese Freddy Colt. Dopo le tappe di Coldirodi, Imperia, Sanremo e Taggia, le avventure cavalleresche ambientate in un’isola non trovata approdano a Bajardo. Presso la chiesina di San Rocco, all’ingresso del paese, l’appuntamento è fissato per il pomeriggio del prossimo 25 aprile, festa della Liberazione, alle ore 16.

Il romanzo fantasy, edito da Lo Studiolo, narra le peripezie e le imprese di un manipolo di eroi che sono chiamati a ripristinare l’ordine e la pace. Una storia che ripete i canoni dell’eterna lotta tra forze sopraffatrici e coloro che intendono far prevalere la giustizia e la libertà. I sovrani e feudatari dell’Isola in questione sfidano un tiranno, soggiogato dalle forze del Male, affrontando schiere di guerrieri, belve misteriose, avversità dei mari e strade impervie. Il romanzo unisce un gusto fantasy “alla Tolkien” ad una sua cifra del tutto originale, con elementi di araldica, di etica cavalleresca, ma soprattutto di simbologia esoterica. Nel corso dell’incontro saranno letti alcuni passi dall’opera in questione.

L’iniziativa è a cura della Biblioteca Comunale “Il Tiglio”, attivo polo culturale “bajocco”. L’autore sarà disponibile a firmare le copie del libro a chi volesse avventurarsi con lui sui sentieri dell’epopea cavalleresca.