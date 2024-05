Bordighera, lo studente del 'Montale' Giulio Repetto vincitore del premio Asimov per l'editoria

Al Salone del Libro di Torino nei giorni scorsi c’è stata la premiazione dei vincitori per l'edizione 2024 del Premio Asimov, come comunicato da Silvano Fuso, referente Premio Asimov per la Liguria.

L’alunno proclamato vincitore regionale è stato Giulio Repetto di 5T (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate), dell'Istituto Fermi Polo Montale con la recensione del libro “La scorciatoia - Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano” di Nello Cristianini.

Il premio Asimov è un’attività di divulgazione scientifica che propone agli studenti la lettura di almeno uno dei cinque libri scelti dalla commissione scientifica usciti negli ultimi due anni su tematiche attuali di natura scientifica divulgativa. Durante il percorso i ragazzi hanno compilato un questionario, che verrà analizzato nell'ambito di una ricerca scientifica, sulla percezione della scienza e della tecnologia dai ragazzi alle scuole superiori.

Congratulazioni vivissime al vincitore della sezione regionale e alla referente d’Istituto, prof.ssa Lucilla Eleonora Pirovano, e alle docenti che hanno preso parte al progetto, le prof.sse Federica Lorenzi e Debora Perra, referenti di classe.