Sanremo: vendita di droga vicino ad una scuola, la Polizia Municipale ferma un 54enne

Nell'ambito dei programmati controlli dei parchi cittadini, gli agenti della Polizia Municipale sono venuti a conoscenza di uno scambio di droga all'interno dello stesso, per giunta in orario pomeridiano ed in prossimità di una scuola.

Fermato l'acquirente gli agenti hanno verificato che lo stesso aveva appena acquistato una dose di hashish all'interno del parco. A quel punto hanno fermato il soggetto responsabile della vendita, un italiano di 54 anni, che veniva trovato in possesso di ulteriori tre bustine della stessa sostanza.

L'acquirente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore mentre l'altro denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.