Liguria Selvatica. Le erbe spontanee di Camporosso nel nuovo libro di Marco Damele

Pubblicato da Antea Edizioni di Taggia, questo volume non è solo un compendio botanico, ma un viaggio gastronomico che invita a riscoprire i sapori autentici del territorio. Marco Damele, già noto nel panorama botanico-floricolo nazionale, si conferma come un divulgatore appassionato della sua terra. Con “Liguria Selvatica”, l’autore ci guida alla scoperta delle erbe spontanee più comuni del Ponente Ligure, svelandone segreti e virtù, dalla raccolta alla conservazione. Ma il libro va oltre: è un manuale pratico che illustra come queste piante possano arricchire la nostra tavola, con ricette tradizionali e consigli per un utilizzo innovativo in cucina. “Liguria Selvatica” si propone quindi come un ponte tra passato e presente, tra la conoscenza antica delle erbe e la loro valorizzazione in chiave moderna. Un’opera che sarà sicuramente apprezzata sia dai buongustai che dagli amanti della natura, e che contribuirà a mantenere viva la tradizione culinaria ligure, rendendola accessibile a tutti. In un’epoca in cui l’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità è sempre più importante, “Liguria Selvatica” si rivela un alleato prezioso per promuovere un approccio consapevole al cibo e alla biodiversità. Un libro da non perdere per chiunque voglia avvicinarsi alla Liguria attraverso i suoi gusti più autentici e selvaggi.