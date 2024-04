Elezioni Sanremo: aperto un nuovo point alla Foce per il candidato sindaco Gianni Rolando

Nuovo Point alla Foce in corso Matuzia per il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!.



"Un ulteriore modo per dimostrare l’attenzione verso tutti i quartieri e le frazioni della città che Rolando sta visitando in questa campagna elettorale, con al centro l’ascolto dei cittadini e delle cittadine, per costruire la Sanremo di domani!".