Sanremo: volantinaggio del candidato a sindaco Erica Martini sui rimborsi per le visite ritardate

Erica Martini, candidato a sindaco di Sanremo per il movimento ‘Indipendenza!’, ha partecipato questa mattina al Palafiori, alla distribuzione di volantini contenenti le indicazioni (ed un fac-simile) sulle reali possibilità, in base alla vigente normativa, di ottenere un rimborso per la ritardata esecuzione di visite urgenti ed il conseguente ricorso a strutture, anche private. Una legge poco conosciuta, ma che ha riscosso un grande successo.

E’ intanto proseguita la raccolta delle firme propedeutiche alla presentazione di due proposte di legge di iniziativa popolare fortemente volute da ‘Indipendenza!’: “Una sulla tutela ed di miglioramento della sanità’ pubblica – dice Erica Martini - l’altra tesa a modificare l’articolo 32 della Costituzione in merito alla cancellazione dell’obbligo vaccinale ed alle sue nefaste conseguenze recentemente patite come le limitazioni delle fondamentali libertà individuali”.

Di questi argomenti Erica Martini tratterà’ domani, dalle 20.30 in una trasmissione televisiva visibile sul canale Byoblu.