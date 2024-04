Sanremo: 'Il mare inizia da qui': l’iniziativa del Comune per sensibilizzare sulla necessità di non gettare rifiuti nei tombini

Il Comune di Sanremo, per sensibilizzare sulla necessità di non gettare mozziconi di sigarette ed altri oggetti inquinanti, sta iniziando ad imprimere la frase “Il mare inizia da qui” in prossimità di varie caditoie.

Spiega l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti: «Spesso non si riflette su quanti micro-rifiuti giungano al mare: gettare in un tombino una gomma da masticare o un mozzicone di sigaretta è un gesto, forse inconsapevole, che contribuisce gravemente all’inquinamento marino. Abbiamo quindi voluto realizzare quest’iniziativa, e ringrazio l’ing. Viviana Paternostro per il lavoro svolto, proprio per sensibilizzare sulla necessità di non gettare mozziconi di sigarette ed altri oggetti inquinanti nei tombini perché quelle grate in ghisa sono a tutti gli effetti una porta verso il mare».