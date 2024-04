Ventimiglia, terminata la prima facciata di palazzo alle Gallardi. Assessore Scajola: “Entro l’estate avremo 59 alloggi all’avanguardia”

È stata terminata oggi la prima facciata del palazzo al civico 89 di via Gallardi a Ventimiglia oggetto, insieme al 91, di un’importante opera di manutenzione straordinaria finanziata da Regione Liguria attraverso i fondi del Pnrr.

I lavori sono iniziati a fine settembre 2023 e termineranno entro l’estate 2024, per un investimento totale di 5 milioni di euro che porterà ad avere 59 alloggi rinnovati, ecologicamente più performanti, sicuri e confortevoli. “Un primo importante passo per la realizzazione di un’opera complessiva di edilizia popolare di grandissimo rilievo che, in provincia di Imperia, non si vedeva da decenni" – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola - "Entro l’estate riqualificheremo totalmente due edifici in una zona degradata che avrà, così, un rilancio dando al, contempo, agli inquilini immobili più sicuri e all’avanguardia dal punto di vista dei consumi”.

“I lavori proseguono secondo il cronoprogramma stabilito e stiamo già spostando i ponteggi sul lato d’ingresso del civico 89 – aggiunge l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini - "Con l’intervento di via Gallardi vogliamo riqualificare non solo i due edifici in oggetto, ma l’intera zona e la vita quotidiana dei nostri assegnatari”.