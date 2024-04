Ventimiglia, parcheggi blu a disco orario. D’Andrea: "Suggerisco una sosta maggiore di tre o quattro ore"

"Accolgo con piacere l’iniziativa di questa amministrazione di introdurre, per i parcheggi delineati dalle strisce blu, la possibilità di parcheggiare con disco orario per due ore, nelle zone di piazza del Comune, già prevista dalla scorsa settimana, piazza Cesare Battisti, via Cavour e via Roma" - dice Cristina D’Andrea, consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo Sismondini Sindaco.

"L’ordinanza emessa prevede tutto ciò, durante i giorni feriali e per le zone sopraelencate" - sottolinea - "Il mio suggerimento sarebbe di estendere tale ordinanza a tutti i 'parcheggi blu', nelle zone circostanti rispetto a quelle già disciplinate, prevedendo una sosta maggiore di tre o quattro ore, in modo da poter garantire un maggiore turn over per residenti, commercianti e turisti, anche in vista delle prossime festività, 25 aprile e 1 maggio e, della maggior affluenza che potrebbe riscontrarsi in vista della Formula E, Gran Prix Storico e Gran Prix di Montecarlo".