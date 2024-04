Elezioni Sanremo, oggi Gianni Rolando incontra la cittadinanza al Polo Nord

Prosegue la campagna ascolto sul territorio del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!.

Oggi alle 19 incontrerà la cittadinanza, in un evento organizzato dal candidato al consiglio comunale di Sanremo Domani Antonio Sorano, al Bar Tabacchi di via Galileo Galilei al civico 4, per discutere e confrontarsi sulle problematiche del quartiere Polo Nord.