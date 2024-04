Bordighera, pulli imprigionati da rete anti piccioni: salvati da Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Pulli imprigionati da una rete anti piccioni salvati da Ambulanze Veterinarie Odv. E' successo, ieri, nei pressi della stazione di Bordighera.

"Una ditta installa una rete anti piccioni ma non si accorge dei nidi con pulli appena nati imprigionandoli all'interno e impedendo così ai genitori di raggiungere i loro piccoli" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Sappiamo bene che i piccioni e i lori nidi nelle nostre città sono un problema, eppure si tratta di una specie protetta di volatili che non possono essere allontanati senza l’autorizzazione in quanto considerati patrimonio dello Stato, questo significa che non è permesso catturarli, ucciderli o disturbare i loro nidi senza un'apposita autorizzazione. Essendo creature viventi ogni azione per allontanare i piccioni deve essere non letale e deve rispettare le leggi sulla protezione degli animali".

Ambulanze Veterinarie Odv ha allertato subito l'Amministrazione comunale di Bordighera che ha così rimosso la rete anti piccioni per consentire ai volontari di soccorrere i piccoli volatili. "Abbiamo immediatamente allertato l'amministrazione comunale che prontamente ha fatto rimuovere la rete appena installata così che i soccorritori hanno potuto inserire il piccolo pullo caduto dal nido all'interno della sua casa" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Ringraziamo l'assessore Walter Sorriento, gli operai comunali e tutta l'amministrazione comunale di Bordighera".