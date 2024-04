Lavori sulla ferrovia a Genova, ecco come cambiano gli orari nel fine settimana

Ecco le modifiche alla circolazione dei treni per i lavori infrastrutturali programmati sabato 20 e domenica 21 aprile nel nodo di Genova.



Dalle 14 di sabato alle 22 di domenica nei fine settimana 20-21 e 27-28 aprile: sulla linea Genova-Acqui Terme i treni del Regionale faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure; tra Campo Ligure-Masone e Genova sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. I “Treni del mare” dalla Lombardia a Taggia Arma, Ventimiglia e La Spezia modificano l’orario anche con anticipi e alcuni, tra cui il regionale Trenitalia Tper 2082 della relazione Piacenza – Genova, viaggiano con nuova numerazione. Sulla linea Genova-Arquata Scrivia i treni del Regionale percorreranno un itinerario alternativo, modificando l’orario anche con anticipi, e non fermeranno a Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena. La stazione di Genova Sampierdarena sarà raggiungibile con i treni della linea Genova-Savona-Ventimiglia.



Dalle 22 del venerdì alle 7.30 del sabato e dalle 22 del sabato alle 7.30 della domenica, nel fine settimana 20-21 e 27-28 aprile 2024 sulle linee Milano-Alassio, Ventimiglia/Savona-Genova/Sestri Levante i treni del regionale modificano l’orario anche con anticipi e alcuni viaggiano con nuova numerazione, mentre tra Alassio/Savona/Cogoleto e Genova Sestri Ponente/piazza Principe/Brignole verrà attivato un servizio bus.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800892021.