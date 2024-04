'Conta i tuoi passi', il contest di Asl1 dedicato al movimento compie un anno

Ha avuto un grande successo fra i dipendenti di Asl1 il contest, tutto incentrato sul benessere fisico, dal titolo “Conta i tuoi passi”, giunto al suo primo anno di attività. Oltre 300 partecipanti iscritti, divisi in 36 squadre, hanno partecipato a questa iniziativa che mette al centro il movimento e la lotta ad una vita spesso troppo sedentaria.

Lunedì scorso nell'aula magna di Asl1 si è tenuta la cerimonia di premiazione delle prime tre squadre che hanno effettuato il maggior numero di passi, che ha visto piazzarsi sul podio “Camminerò ad un passo da te” con 588059 passi, “Think Pink” con 340820 passi e “Rabellabarell” con 282998 passi.

«La pratica di sport e l'attività fisica – spiega la DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - possono fornire spunti utili per l’acquisizione di un modello di vita “corretto”. Attività sportive di squadra e attività di espressione corporea permettono non solo un maggior benessere psicofisico e l’acquisizione di abilità motorie, ma costituiscono un'occasione di socializzazione e di responsabilizzazione. Stesso discorso vale per l’acquisizione di comportamenti sportivi (fairplay), che può facilitare l’acquisizione di un modello di vita basato su regole e ruoli condivisi dalla società. Pertanto – prosegue la DG Galbusera – prendendo spunto da queste basilari regole, il Dipartimento di Prevenzione di Asl1 ha ideato questa gara in cui i protagonisti sono i nostri passi, che oltre ad essere un momento di condivisione e aggregazione, è sicuramente uno stimolo in più per fare attività fisica. Infatti, i livelli di attività fisica, sono raggiungibili anche svolgendo le normali occupazioni, che fanno parte della vita quotidiana, in base all’età».

Asl1 ringrazia anche la Confesercenti della Provincia di Imperia, oggi rappresentata da Erika Martini presidente provinciale di Impresa Donna, che per la premiazione delle squadre partecipanti al contest “Conta i tuoi passi”, ha fornito delle sane e gustose mele, per un'alimentazione all'insegna della salute.