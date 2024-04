Ospedaletti: avviata la procedura per l'affidamento in gestione di tre spiagge libere attrezzata

Il comune di Ospedaletti ha avviato la procedura per l’affidamento della gestione di tre spiagge libere attrezzate in concessione demaniale, con la concessione di servizi articolata in tre lotti

Si tratta della spiaggia tra il piazzale a mare e lo stabilimento balneare ‘La Scogliera’ di quella a levante del piazzale adiacente il ristorante ‘Byblos’ e di quella in corrispondenza del tratto centrale di Lungomare Colombo.

La durata della concessione è di anni quattro più quattro ed un valore complessivo di 3.040.000 euro. La prima ha un valore stimato annuo di 190.000 euro per un valore complessivo di concessione fissato in 1.520.000. La seconda un valore annuo di 142.500 e complessivo in concessione di 1.140,000. Infine la terza per 47.500 annui e complessivo di 380.000.