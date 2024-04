Alla Riviera Shopville di Arma di Taggia, gli screening di Asl1 Imperiese

Continua l'attività di prevenzione targata Asl1 sul territorio. Gli operatori del centro screening saranno presenti venerdì 19 aprile dalle 16 alle 19 presso il centro commerciale Spazio Conad (La Riviera Shopville) di Arma di Taggia in prossimità della Parafarmacia, con uno stand.

Sarà occasione per l'utenza di usufruire di servizi gratuiti come: prenotazioni pap test, mammografie e test epatite c, consegna kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e infine informazioni e consultazioni da parte del personale di Asl1. L'azienda sanitaria coglie l'occasione per ringraziare per la disponibilità la direzione del centro commerciale “La Riviera Shopville”.