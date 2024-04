Sanremo: elezioni di giugno, Mager "Servono interventi importanti sulla Coldirodi-San Romolo!

La frana che dal 28 marzo ha determinato il blocco del traffico veicolare per San Romolo in Strada Sen. Ernesto Marsaglia ha nuovamente sollevato il problema della pericolosità della vecchia Strada Monte Ortigara, che da Coldirodi porta al bivio per Perinaldo e quindi a San Romolo.

“È una strada priva di protezioni a valle – evidenzia il candidato a sindaco, Alessandro Mager - stretta e di non semplice percorribilità, non solo da autovetture ma anche da furgoncini ed altri automezzi di larghezza maggiore. Mancano le righe bianche a valle, e la pulizia non sufficiente non consente di avere chiara la posizione del ciglio stradale. Oggi, a causa della frana, i residenti di San Romolo, Borello e Bevino, devono per forza percorrerla per recarsi a Sanremo, per lavoro, per esigenze sanitarie, per portare i figli all’asilo o a scuola”.

“La nuova Amministrazione comunale, che spero i miei concittadini vogliano consentirmi di guidare – prosegue Mager - dovrà impegnarsi per reperire i fondi necessari e definire nel piano triennale l’effettuazione di interventi in Strada Monte Ortigara secondo una scala di pericolosità definita da esperti del settore. Nel frattempo, dovranno essere messe in essere tutte le azioni necessarie per mitigare il rischio, in modo organizzato e non in situazione di emergenza a fronte di un evento meteo”.